Juliano Sosa vs DJ Méndez: Cuándo y dónde será el combate de boxeo que enfrenta a dos generaciones

09 jul. 2026 - 13:27 hrs.

La rivalidad ya es una realidad. Juliano Sosa y DJ Méndez protagonizarán uno de los combates de boxeo más comentados del año cuando se enfrenten sobre el ring en el evento "Cadena de Retos".

Todo comenzó cuando Juliano Sosa desafió públicamente a DJ Méndez a enfrentarse en un combate de boxeo. El reconocido artista aceptó el reto sin dudar, dando origen a un duelo que enfrentará no solo a dos figuras de la música chilena, sino también a dos generaciones completamente distintas.

El perfil de los luchadores

Por un lado estará DJ Méndez, uno de los artistas más influyentes de la música urbana nacional y representante de una generación que marcó una época.

En la esquina opuesta estará Juliano Sosa, uno de los nombres más populares de la nueva escena urbana chilena, quien buscará demostrar que la juventud también puede imponerse sobre la experiencia.

La diferencia de edad entre ambos competidores agrega un ingrediente especial a este desafío. Experiencia versus juventud; trayectoria versus presente. Dos estilos y dos generaciones se enfrentarán en un combate que ha despertado gran expectación entre sus seguidores y los fanáticos de los deportes de contacto.

Durante las próximas semanas, ambos iniciarán una intensa preparación física y técnica con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al ring y responder a las expectativas que ha generado este esperado enfrentamiento.

El combate será uno de los principales atractivos de "Cadena de Retos", evento que reunirá distintas disciplinas y desafíos protagonizados por figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales, ofreciendo una jornada cargada de adrenalina y entretenimiento.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

La cita será el 22 de agosto a las 20:00 horas en Gran Arena Monticello, donde el público será testigo de un enfrentamiento que promete emoción, espectáculo y un verdadero choque de generaciones sobre el cuadrilátero.

La gran incógnita será si la experiencia de DJ Méndez logra imponerse o si Juliano Sosa consigue quedarse con la victoria.

Puedes adquirir tus entradas en Ticketmaster (en este enlace) o en los puntos de venta oficiales de Monticello. Los estacionamientos serán gratuitos para los asistentes.