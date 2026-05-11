ISP emite alerta de retiro del mercado para lote de antibiótico: Tiene partículas contaminantes

11 may. 2026 - 19:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta farmacéutica en la que ordenó el retiro voluntario de un lote del antibiótico Clindamicina Solución Inyectable 600 mg/4 mL, fabricado por el Laboratorio Sanderson S.P.A.

Según detalló el organismo de salud, se detectó una contaminación en el medicamento que podría representar un riesgo grave para la salud de los pacientes.

¿Por qué lo retiraron del mercado?

El problema fue notificado por el propio laboratorio fabricante luego de que se detectara la presencia de partículas en suspensión dentro de las ampollas, correspondientes al principio activo carbonizado que se habría generado durante el proceso de sellado en la producción.

Según advirtió el ISP, administrar un medicamento inyectable con material particulado puede provocar consecuencias que van desde irritación o hinchazón local hasta efectos graves para la salud del paciente expuesto al producto contaminado.

¿Cómo identificar el lote afectado?

El retiro afecta exclusivamente al siguiente lote:

Producto: Clindamicina Solución Inyectable 600 mg/4 mL

Clindamicina Solución Inyectable 600 mg/4 mL Laboratorio: Sanderson S.P.A.

Sanderson S.P.A. Presentación: Caja x 100 ampollas

Caja x 100 ampollas Número de lote: 75WC0001

75WC0001 Fecha de vencimiento: 03/2027

03/2027 Registro Sanitario: F-15374

Cabe consignar que la clindamicina está indicada para el tratamiento de infecciones como: infecciones crónicas de huesos, articulares, septicemia, infecciones graves intraabdominales (peritonitis y absceso intraabdominal), infecciones de la pelvis y tracto genital femenino (endometritis, abscesos tubo ovárico no gonocócicos, celulitis pélvica e infección vaginal después de la cirugía).

¿Qué hacer si tienes el lote afectado?

Si eres paciente o cuidador, no uses el medicamento y contacta a tu médico tratante o al químico farmacéutico de la farmacia donde te lo entregaron para que te orienten sobre cómo proceder. Si el lote de tu envase es distinto al afectado, puedes seguir usándolo con normalidad.

Si eres profesional de la salud o establecimiento, el lote afectado no debe ser utilizado ni distribuido.

Para consultas sobre el proceso de retiro, el ISP indica comunicarse con Laboratorio Sanderson S.P.A. al correo direcciontecnica@laboratoriosanderson.cl.

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