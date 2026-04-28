"Salvando a Ema": Esta es la fecha de estreno de la primera teleserie de MegaShorts

28 abr. 2026 - 10:54 hrs.

Una historia de alto impacto, donde el espectador se enfrenta a decisiones límite, giros narrativos intensos y un relato emocional que engancha en cada episodio.

Eso es "Salvando a Ema", el primer estreno de MegaShorts, las teleseries verticales realizadas por el Área Dramática de Mega, el equipo que ha estado detrás de las telenovelas que desde 2014 han conquistado al público.

MegaShorts son producciones dramáticas que pueden ir desde los 20 capítulos con una duración máxima de 2 minutos, grabados con la misma calidad de una teleserie, para ser vistos en celulares.

¿Cuándo se estrena?

“Salvando a Ema” se estrena el lunes 11 de mayo desde las 19 horas y estará disponible en las plataformas digitales de Mega.

¿Quiénes protagonizan "Salvando a Ema"?

“Salvando a Ema” es protagonizada por un reconocido elenco encabezado por Juanita Ringeling, como Mariana; Antonia Santa María interpreta a Andrea y Mario Horton a Esteban. Cuenta la historia de Mariana, una enfermera que se ve involucrada en una trama de ambición desmedida y violencia para proteger a Ema, una guagua que pierde trágicamente a su madre.

Con MegaShorts el Área Dramática de Mega no solo amplía su oferta de contenidos, sino que involucra a sus talentos, desde la dirección y producción al guion y los elencos, en la ficción digital, con un formato pensado para diversas audiencias, sin renunciar al sello que la ha posicionado como referente en la industria.

“Salvando a Ema” cuenta con la dirección general de Quena Rencoret, la producción ejecutiva de Patricio López, la dirección de Nicolás Alemparte, y el guion de Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

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