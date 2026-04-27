Paola Troncoso y Patricio Fuentes aclaran rumores sobre vínculo amoroso tras el éxito de "La Chofi" y el "Cabo Tapia"

27 abr. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Los actores Paola Troncoso y Patricio Fuentes abordaron recientemente los constantes rumores que sugieren la existencia de una relación amorosa entre ambos fuera de las pantallas.

Durante su participación en el programa Only Friends, se expuso cómo el público suele confundir la estrecha relación de sus personajes, "La Chofi" y "El Cabo Tapia", con la realidad personal de los intérpretes.

Mediante un video hecho con inteligencia artificial en el que se les ve acercarse con la intención de darse un beso, se les preguntó si les resultaba incómodo que los relacionaran sentimentalmente debido a la interpretación de sus personajes.

Video con Inteligencia Artificial, de "El cabo Tapia" y "La Chofi". Paola Troncoso y Patricio Fuentes

¿Relación fuera de las cámaras?

En su respuesta, Patricio Fuentes reconoció que esta percepción es recurrente, tanto en las interacciones directas con las personas en la vía pública como en los comentarios que reciben a través de las redes sociales.

"No, para nada, para nosotros es muy divertido", dijo Fuentes, asegurando que este tipo de especulaciones no generan incomodidad en ninguno de los dos, y lo toman como parte de su dinámica profesional.

Acto seguido, Tonka Tomicic intervino para aclarar un episodio específico que alimentó los rumores de romance: Su paso por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar 2026, pues en esa oportunidad los actores desfilaron por la alfombra roja tomados de la mano.

Los protagonistas explicaron que el gesto no tuvo una connotación romántica. Según relataron, la decisión surgió de forma espontánea momentos previos a su aparición. En ese instante, el elenco de "Detrás del Muro" estaba organizando la manera en que ingresarían y caminar de la mano fue la forma en que se dio.

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