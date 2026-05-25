Pasaporte chileno: ¿Cuánto dura y cuál es su precio?

25 may. 2026 - 16:00 hrs.

El pasaporte chileno es un documento oficial de identificación de crucial importancia ante la gestión internacional. Por eso, considerar su duración y su precio es fundamental al momento de la realización del trámite.

De acuerdo con información del Gobierno, en los últimos tiempos, se han generado cambios que influyen en la diligencia de este registro.

La reforma específica entra en vigor tras la publicación de un Decreto Supremo en el Diario Oficial, dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

¿Cuánto dura el pasaporte chileno y cuál es su precio?

Desde el pasado 1 de febrero, los pasaportes chilenos que se emitan o se renueven en el país tienen una vigencia de 10 años. Esto representa la duplicación del período de 5 años que duraba anteriormente.

Tras este ajuste, el precio del documento no sufrió ninguna alza, por lo que mantendrá su valor, que es dependiente de la cantidad de páginas que contenga el pasaporte. Si tiene 32 páginas, el costo sería de $89.660 y si tiene 64 páginas, el valor sería de $89.740.

¿Son las mismas condiciones fuera del territorio nacional?

Todos los pasaportes emitidos después del 1 de febrero de 2026, tanto dentro como fuera del territorio chileno, tienen validez de una década. Los que se emitieron antes del 1 de febrero vencerán en 5 años y, al ser renovados, pasarán a tener vigencia de 10 años.

La información oficial sugiere que en todos los consulados chilenos en el exterior se puede tramitar el pasaporte, sea por primera vez o por renovación. Cada estado maneja sus propios requisitos en materia de documentos para viajes, por lo que algunos exigen la tenencia del pasaporte y otros permiten el tránsito de viajeros foráneos solo con cédula de identidad.

En cualquiera que sea el caso y el destino internacional, es prudente estar atentos a la fecha de expiración de los documentos, para evitar contratiempos. La mayoría de los países del mundo exigen que el documento de identidad con el que se ingresa a la nación tenga un mínimo de 6 meses de vigencia.

Todo sobre Turismo