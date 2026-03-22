Travel Sale: Estas son las marcas que participan con hasta 55% de descuento en viajes

22 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Quedan tan solo unas horas para que comience el Travel Sale 2026, el "evento de comercio electrónico enfocado en viajes y turismo, donde aerolíneas, agencias y hoteles ofrecen descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y servicios relacionados".

La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— tiene una duración de tres días, en los que se pueden encontrar descuentos de hasta el 55%.

Así entonces, el Travel Sale 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 23 de marzo y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.

Marcas participantes del Travel Sale 2026

El Travel Sale 2026 contará con la participación de 36 marcas que ofrecerán descuentos de hasta el 55% en viajes y otros productos relacionados:

Travel Paz.

Latam Airlines.

Viajobien!

Celebrity X Cruises.

Turismocity

Radisson Puerto Varas.

LEVEL.

Click & Travel.

Hotel Magnolia.

Saxoline.

Cocha.

Viajes Falabella.

MSC Cruises.

MENNT.

Hotel Termas Puyehue.

Tur.com.

Zenit.

Samsonite.

Vertice.

Travel Security.

Huilo-Huilo.

Parque Futangue.

Assist Card.

Sky Airline.

Rip Curl.

Royal Caribbean.

Salfa Rent.

Explora.

BCI Seguros.

Viajes El Corte Inglés.

Universal Assistance.

Atrápalo.

Termas Aguas Calientes.

Iberia.

Despegar.

Seguros Falabella.

Para conocer todos los detalles de este evento de comercio electrónico, puedes ingresar a su página web oficial www.cyber.cl/travelsale (pincha aquí).

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