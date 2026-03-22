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Travel Sale: Estas son las marcas que participan con hasta 55% de descuento en viajes

Quedan tan solo unas horas para que comience el Travel Sale 2026, el "evento de comercio electrónico enfocado en viajes y turismo, donde aerolíneas, agencias y hoteles ofrecen descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y servicios relacionados".

La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— tiene una duración de tres días, en los que se pueden encontrar descuentos de hasta el 55%.

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Así entonces, el Travel Sale 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 23 de marzo y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.

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Marcas participantes del Travel Sale 2026

El Travel Sale 2026 contará con la participación de 36 marcas que ofrecerán descuentos de hasta el 55% en viajes y otros productos relacionados:

  • Travel Paz.
  • Latam Airlines.
  • Viajobien!
  • Celebrity X Cruises.
  • Turismocity
  • Radisson Puerto Varas.
  • LEVEL.
  • Click & Travel.
  • Hotel Magnolia.
  • Saxoline.
  • Cocha.
  • Viajes Falabella.
  • MSC Cruises.
  • MENNT.
  • Hotel Termas Puyehue.
  • Tur.com.
  • Zenit.
  • Samsonite.
  • Vertice.
  • Travel Security.
  • Huilo-Huilo.
  • Parque Futangue.
  • Assist Card.
  • Sky Airline.
  • Rip Curl.
  • Royal Caribbean.
  • Salfa Rent.
  • Explora.
  • BCI Seguros.
  • Viajes El Corte Inglés.
  • Universal Assistance.
  • Atrápalo.
  • Termas Aguas Calientes.
  • Iberia.
  • Despegar.
  • Seguros Falabella.

Para conocer todos los detalles de este evento de comercio electrónico, puedes ingresar a su página web oficial www.cyber.cl/travelsale (pincha aquí).

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