Travel Sale: Estas son las marcas que participan con hasta 55% de descuento en viajes
- Por Nicolás Díaz
Quedan tan solo unas horas para que comience el Travel Sale 2026, el "evento de comercio electrónico enfocado en viajes y turismo, donde aerolíneas, agencias y hoteles ofrecen descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y servicios relacionados".
La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— tiene una duración de tres días, en los que se pueden encontrar descuentos de hasta el 55%.
Así entonces, el Travel Sale 2026 comenzará a las 00:00 horas del lunes 23 de marzo y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.Ir a la siguiente nota
Marcas participantes del Travel Sale 2026
El Travel Sale 2026 contará con la participación de 36 marcas que ofrecerán descuentos de hasta el 55% en viajes y otros productos relacionados:
- Travel Paz.
- Latam Airlines.
- Viajobien!
- Celebrity X Cruises.
- Turismocity
- Radisson Puerto Varas.
- LEVEL.
- Click & Travel.
- Hotel Magnolia.
- Saxoline.
- Cocha.
- Viajes Falabella.
- MSC Cruises.
- MENNT.
- Hotel Termas Puyehue.
- Tur.com.
- Zenit.
- Samsonite.
- Vertice.
- Travel Security.
- Huilo-Huilo.
- Parque Futangue.
- Assist Card.
- Sky Airline.
- Rip Curl.
- Royal Caribbean.
- Salfa Rent.
- Explora.
- BCI Seguros.
- Viajes El Corte Inglés.
- Universal Assistance.
- Atrápalo.
- Termas Aguas Calientes.
- Iberia.
- Despegar.
- Seguros Falabella.
Para conocer todos los detalles de este evento de comercio electrónico, puedes ingresar a su página web oficial www.cyber.cl/travelsale (pincha aquí).
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