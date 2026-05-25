Ministro Quiroz corrige déficit fiscal y afirma que cifra del gobierno anterior "resulta inverosímil"

25 may. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda presentó este lunes un nuevo Informe de Finanzas Públicas, en el que se dio a conocer un complejo escenario para las cuentas fiscales del país.

El ministro de la cartera, Jorge Quiroz, reconoció que el déficit proyectado anteriormente estaba subestimado y además denunció inconsistencias en los cálculos de deuda pública.

Hacienda corrige cifra de déficit fiscal

Quiroz afirmó que las cifras informadas en el último trimestre de 2025 no reflejaban "la verdad fiscal", apuntando tanto a gastos no considerados como a ingresos que finalmente fueron sobreestimados.

Según explicó el ministro, el último Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 proyectaba un déficit fiscal equivalente al 1,8% del PIB, cifra que, a juicio del actual equipo económico de Quiroz, "resulta inverosímil".

Gastos fiscales omitidos

El ministro detalló que detectaron gastos que no habían sido incorporados, como el reajuste del sector público, además de ingresos sobreestimados vinculados a la ley de cumplimiento tributario.

"Cuando uno combina todas esas cosas, el déficit que debió haber reflejado ese informe más verosímilmente debe haber sido 2,9 puntos del PIB y no 1,8", afirmó.

De todas formas, aseguró que con las medidas ya implementadas la proyección actual bajó desde ese 2,9% a un 2,4% del PIB, aunque adelantó que buscarán reducir aún más la cifra mediante nuevos ajustes que serán anunciados el próximo 9 de junio.

Detectan inconsistencia en cálculo de deuda pública

Otro de los puntos más delicados expuestos por Quiroz tiene relación con las proyecciones de deuda fiscal elaboradas en el informe anterior. El secretario de Estado afirmó que detectaron una "inconsistencia relativamente sustantiva" entre los déficits proyectados y la evolución estimada de la deuda pública.

Según explicó, entre el tercer y cuarto trimestre de 2025 los déficits proyectados aumentaron en cerca de 13 billones de pesos, pero ese incremento no se reflejaba correctamente en la deuda estimada para los años siguientes.

"Lo que se dijo en esa oportunidad, en el sentido de que la deuda se había logrado estabilizar, no es el caso”, sostuvo Quiroz, en referencia a la administración anterior.

A raíz de ello, confirmó que se instruyó una investigación interna para determinar cómo ocurrió el error y establecer eventuales responsabilidades.

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