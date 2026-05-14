"A veces uno con menos recursos se hace más": Ministro Quiroz por recorte a presupuesto de hospitales

14 may. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la discusión del proyecto del Plan de Reconstrucción en el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el recorte presupuestario al sector Salud y respondió a las críticas surgidas por la reducción de recursos en hospitales del país.

Las declaraciones ocurrieron en el Congreso, durante la tramitación del proyecto del Plan de Reconstrucción, luego de las críticas surgidas por la reducción de fondos a distintos recintos hospitalarios y de la preocupación manifestada por el Colegio Médico respecto al impacto de los recortes.

“Hay espacio para eficiencia”

Consultado sobre las aprehensiones del Colegio Médico de que estos ajustes presupuestarios afecten la atención, Quiroz sostuvo que el sistema público aún tiene margen para optimizar recursos.

“Hay mucho espacio para eficiencia en temas de hospitales... Se han construido numerosos hospitales en Chile, pero cuando ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, cómo se ocupan los equipos, hay subocupación comparado con el sector privado, así que hay espacio para ir ocupando mejor esta infraestructura, haciendo ahorro y proveyendo más servicios”, afirmó.

Ante la consulta sobre cómo se podrían proveer más servicios con menos presupuesto, el ministro respondió: “A veces uno con menos recursos se hace más”.

“Es un tema del Ministerio de Salud, cada uno de los recortes que se hacen o ajustes quedan en manos de cada ministerio y cada uno va viendo qué cosa se puede hacer y qué no se puede hacer”, señaló.

“El presupuesto viene desequilibrado”

El secretario de Estado vinculó el escenario fiscal con la situación heredada por el Ejecutivo. “Nosotros enfrentamos el gobierno con un presupuesto que viene desequilibrado, que viene con un desequilibrio de prácticamente 10 mil millones de dólares; las cifras quedaron en evidencia en marzo”, afirmó.

En esa línea, añadió que los “recortes vienen desde el gobierno anterior, aquí hay recortes de lo que nadie ha hablado, por ejemplo los 400 mil millones que había para la construcción de Viña del Mar”.

“Las situaciones en algunos centros de salud vienen de antes; las listas de espera vienen de antes. Vean ustedes la ejecución del gasto en salud el último trimestre del año pasado, es claramente una ejecución en donde se postergó al máximo de proveedores para este año”, precisó.

La apuesta del Gobierno

En el marco de la discusión del Plan de Reconstrucción, Quiroz defendió el proyecto como una vía para enfrentar el escenario fiscal.

“La forma de salir de este problema es creciendo, es con inversión, es con más empleo, es con más actividad económica. El Estado no crea riqueza; la riqueza se crea en el sistema, en la economía, por parte de todos los emprendedores, y en eso consiste este proyecto y es este proyecto el que nos va a sacar adelante”, sostuvo.

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