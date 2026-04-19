Naya Fácil reclamó en redes sociales por tener que pagar impuesto al lujo: ¿Cuáles son las razones?

19 abr. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Naya Fácil informó recientemente a través de sus plataformas digitales que recibió una notificación oficial para proceder al pago del denominado "impuesto al lujo". Este cobro es aplicado a personas que posean artículos considerados de lujo.

El tributo en cuestión está regulado por la Ley 21.420, que establece un impuesto anual sobre el beneficio de determinados bienes ubicados en territorio nacional. Afecta a propietarios de helicópteros, aviones, yates y automóviles cuyo valor de mercado supere los umbrales definidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Técnicamente, el impuesto equivale al dos por ciento del valor de mercado del bien, calculado sobre el precio de cierre del año anterior. En el caso específico de la influencer, el monto que debe cancelar por concepto de este impuesto ascendería aproximadamente a los $3 millones de pesos.

La influencer manifestó su disconformidad con esta obligación económica a través de redes sociales. En una serie de videos, Naya compartió con sus seguidores el impacto que le causó recibir la notificación, confesando que desconocía que el incremento en el patrimonio personal conllevaba este tipo de cargas tributarias adicionales.

¿Por qué Naya Fácil debe pagar el impuesto al lujo?

La notificación del pago del impuesto surge como consecuencia directa de la adquisición de una camioneta eléctrica de alta gama: Una Cybertruck de la marca Tesla, color rosada. La influencer realizó la transacción al contado y desde el momento de la compra, generó diversas reacciones en el ámbito público y legal.

En el mercado nacional, este tipo de vehículos mantiene un valor comercial que fluctúa entre los $150 y $180 millones de pesos, dependiendo de las especificaciones técnicas, la configuración elegida y los aranceles de importación asociados.

Debido al alto valor del bien, este queda sujeto a la normativa vigente en Chile respecto a la posesión de activos considerados de lujo. Esta es la razón por la que Naya está en la obligación de pagar dicho tributo.

Descargo de Naya Fácil por notificación del cobro del impuesto al lujo. TikTok

Descargo de Naya Fácil por cobro del impuesto al lujo

"Tengo mucha rabia. Cuando era chica lo único que quería era tener plata para poder surgir en la vida. Gracias al universo logré la estabilidad económica que buscaba, pero no sabía que la gente mientras más tiene plata, más debe ir pagando. Estamos en un país donde los ladrones son de cuello y corbata", empezó diciendo la influencer.

En sus declaraciones, Naya hizo énfasis en su historia personal y en el esfuerzo invertido para adquirir sus bienes. "Hacen unas leyes que muchas veces solo les benefician a ellos. Tengo que pagar el impuesto al lujo siendo que vengo súper de abajo", expresó en uno de sus registros.

Asimismo, dijo sentir frustración ante lo que considera una carga excesiva para quienes logran surgir económicamente. "Cuando me compro un auto, pago el impuesto que hay que pagar por el total; el permiso de circulación; las mantenciones y todo lo que conlleva tener un auto al día y eso no basta", continuó en su descargo.

Finalmente, la creadora de contenido hizo una reflexión sobre los costos asociados al éxito y la riqueza, reconociendo que, si bien ha logrado metas económicas significativas, estas vienen acompañadas de responsabilidades legales y tributarias que actualmente le generan dificultades y malestar.

Comentarios en redes sociales

Los cuestionamientos en redes sociales, principalmente en TikTok, no se hicieron esperar. La publicación que ya acumula más de 480 comentarios y supera las 80 mil visualizaciones se convirtió en un sitio de debate.

Los seguidores de la influencer compartieron su sentir y discutieron sobre el sentido de la norma. "¿Impuesto al lujo? ¿Cuál es la lógica? Eso no tiene sentido", "Eres una guerrera, Naya, sigue adelante" y "Este país sanciona a quien surge. Nos quieren pobres", fueron algunas opiniones de sus seguidores.

No obstante, muchas personas discutieron sobre la reacción de la creadora de contenido y algunos mencionaron el sentido de este tipo de cobros.

"¿Y qué tiene que ver que vengas de abajo?", "O sea, ¿quieres puro ganar? Así no funciona la economía", "Edúquese antes de comprar algo" y "Gracias a este impuesto que estás pagando y que de alguna forma pagamos todos, se logra financiar la salud y educación pública, seguridad y emergencia, subsidios y becas", escribieron.

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