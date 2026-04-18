Nicole "Luli" Moreno sorprende a sus seguidores con lujoso autorregalo: "Lo he logrado con esfuerzo y dedicación"

18 abr. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Nicole "Luli" Moreno captó la atención de usuarios en redes sociales luego de publicar un video en el que presume un lujoso autorregalo que se hizo. En la publicación no solo expresó su emoción, sino también, reconoció su esfuerzo detrás de cada logro.

El obsequio que la fisicoculturista decidió hacerse y que compartió con todos sus seguidores, es un vehículo de alta gama, marca Mercedes Benz.

Su perfil de Instagram, en el que comparte contenido relacionado con su vida deportiva y su rutina como fisicoculturista, supera el millón 400 mil seguidores. El reel donde hizo pública la adquisición de un nuevo vehículo cuenta con más de 800 comentarios y acumula miles de likes.

"Cada propósito en la vida lo he logrado con esfuerzo y dedicación. Esta no fue la excepción", escribió la fisicoculturista en un video en el que aparece admirando su nuevo auto. Acompañado de diferentes etiquetas como "Los tiempos de Dios son perfectos", "Emocionada", "Autorregalo" y "Un regalo al amor propio".

Comentarios en redes sociales

La reacción de sus seguidores y otros usuarios en redes sociales fue positiva, la mayoría compartió su felicidad por su nuevo logro y destacó su esfuerzo e inteligencia a lo largo de su carrera.

Algunos de los comentarios que dejaron personas cercanas a la creadora de contenido fueron de su hermano Patricio Moreno, quien escribió: "¡Hermanaaa! Wow te felicito. Mañana te veo y conoceré tu nuevo autito. Te amo".

Por su parte, Dan Gómez, preparador físico de Luli dejó el siguiente mensaje: "¡LA MERECES! Dios te siga bendiciendo y permitiendo más triunfos en tu vida".

Asimismo, otros internautas manifestaron sus buenos deseos y compartieron comentarios como "Te mereces eso y más por todo tu esfuerzo y perseverancia, muchas felicidades, Nicole", "Nos dio lujo, nos dio fitness, nos dio pelazo, nos dio inteligencia" y "Amo tu disciplina, tu constancia y tu madurez Nico, te mereces todo el éxito de hoy, nadie te lo regaló, tú fuiste a por él".

Algunas figuras conocidas en redes sociales y rostros de la televisión nacional también dieron sus felicitaciones a Luli por su nuevo auto. Una de esas fue Pamela Díaz que dijo "Amiga me encanta que te vaya bien. Vamos con todo" y el creador de contenido Diego Rosa, más conocido como Diego Pánico.

"Grande mi querida Nicol, un gusto compartir contigo en fiebre de baile. Eres un amor de persona y conmigo fuiste increíble", comentó el influencer.

"Gracias por tantas aventuras"

A través de sus historias de Instagram, Luli publicó una fotografía en la que se le ve posando frente a su antiguo vehículo, un Audi color blanco y con la que simbólicamente se despidió de él.

"Gracias por tanto mi autito querido. Creo que nunca te mostré en mi Instagram, solo por dentro. Gracias por tantas aventuras", fueron sus palabras.

Luli junto a su antiguo auto en historias de Instagram. @nicolelulichile

Carrera deportiva de Nicole "Luli" Moreno

Nicole Moreno inició su trayectoria pública en el ámbito del espectáculo y la televisión chilena, donde destacó como reina de belleza y participante en diversos programas de telerrealidad y danza. Paralelamente, desarrolló una faceta empresarial en los sectores inmobiliario y comercial.

No obstante, en los últimos años transformó su perfil profesional al enfocarse en el fisicoculturismo, adoptando un régimen estricto de entrenamiento y nutrición consciente que reemplazó sus hábitos anteriores por un estilo de vida orientado al alto rendimiento.

Luli en competencia de Fisicoculturismo. @nicolelulichile Instagram

Esta transición hacia el deporte le ha permitido obtener importantes logros internacionales en la categoría Bikini Fitness, destacando sus medallas de oro en competencias celebradas en República Dominicana y Colombia durante el año 2025.

Su éxito en estas disciplinas y su obtención de títulos como el de Campeona Absoluta consolidaron su posición en el ámbito deportivo profesional. Debido a su desempeño y la obtención de múltiples reconocimientos fuera del país, la deportista recibió una distinción oficial por parte del Congreso Nacional en agosto de 2025.

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