"Te amo, hija": El emocionante festejo de Iván Zamorano tras el triunfo de Blu Dumay en "El Internado"

08 jun. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

La gran final de "El Internado" no solo dejó reacciones dentro del encierro, sino también en el círculo íntimo de su flamante ganadora. Tras coronarse como la "graduada con honores" del reality de cocina, Blu Dumay recibió un emocionante y tierno mensaje de apoyo de su padre, Iván Zamorano.

El histórico excapitán de la Selección Chilena utilizó sus redes sociales para mostrar el orgullo y la alegría que le provocó ver a la influencer de 28 años quedarse con el primer lugar de la competencia tras ocho meses de encierro.

El festejo de "Bam Bam"

A través de su cuenta oficial de Instagram, el otrora goleador del Real Madrid compartió con sus seguidores una serie de historias que revelaron cómo vivió la interna familiar durante la transmisión del capítulo decisivo. En los registros se pudo ver la expectación y la posterior euforia en el momento exacto en que el jurado anunció el triunfo de Blu.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó con una dedicatoria directa. El exfutbolista compartió el video del momento en que la joven fue anunciada como la ganadora, en el que agregó el siguiente mensaje: "Te amo, hija. Felicidades, te lo mereces".

Vínculo padre e hija

Cabe recordar que, aunque Blu es hija biológica de la modelo argentina María Alberó y el empresario Carlos Dumay, Iván Zamorano la crió desde que tenía siete años, formando una relación idéntica a la de un padre y una hija. De hecho, ambos se tratan públicamente de esa manera.

El triunfo de la ingeniera comercial y modelo, quien venció en una dura prueba física y culinaria a participantes como Luis Mateucci y "Arenita" Rodríguez, corona un fin de semana redondo para el clan Zamorano-Alberó.

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