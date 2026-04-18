"¿Llegaste?": Revelan chats entre Camilo Huerta y Trini Neira en medio de polémica con Marité Matus

18 abr. 2026 - 10:28 hrs.

Uno de los presuntos hechos que remeció al mundo del espectáculo nacional fue la acusación de infidelidad que hizo Marité Matus, afirmando que su exesposo, el personal trainer Camilo Huerta, le fue infiel con Trinidad "Trini" Neira, influencer e hija de Pamela Díaz.

En un programa de Chilevisión, el exYingo estuvo presente para contar su verdad y aclarar los supuestos mensajes telefónicos que tuvo con Trini Neira.

Los mensajes entre Camilo Huerta y Trini Neira

Huerta partió reconociendo que "nunca le he sido infiel a Marité Matus. No he consumido mucha televisión; por lo mismo, no vi la entrevista completa (de Marité), no tengo aplicaciones de mujeres".

En el mismo programa, Camilo Huerta le pasó su teléfono a Francisca García-Huidobro para que leyera la conversación que tuvo con la hija de Pamela Díaz.

"Estos son mis mensajes con Trinidad Neira. Son mensajes del 2023. Hice una fiesta donde fue invitada con su pololo y Kanela", afirmó el personal trainer.

La conversación que leyó Fran García-Huidobro fue la siguiente:

Trini Neira : Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento?

: Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento? Camilo Huerta : ¿Llegaste?

: ¿Llegaste? Trini : Mi mamá dijo que había estacionamiento.

: Mi mamá dijo que había estacionamiento. Camilo Huerta : Te voy a buscar.

: Te voy a buscar. Trini Neira : Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando.

: Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando. Camilo Huerta: Felicidades, Trini, con todo lo que estás haciendo, felicidades por todo.

Tras la lectura de los chats, Camilo Huerta enfatizó que "nunca he querido nada, nunca he pedido nada. Acá está mi teléfono, aquí están mis mensajes, yo no entrenaba a Trini en 2024".

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