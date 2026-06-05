Rematarán vehículos desde los $1.6 millones: Revisa cómo puedes participar

05 jun. 2026 - 11:41 hrs.

El mercado de los autos usados en Chile continúa buscando alternativas convenientes para quienes desean adquirir un vehículo sin pagar de más. Ante el alza de los precios en las automotoras tradicionales, las subastas se han consolidado como la opción preferida de los compradores inteligentes.

En este escenario, Macal destaca con una atractiva oferta en su plataforma, presentando remates de automóviles con posturas mínimas que arrancan desde el rango de los $1.6 millones.

Esta oportunidad es ideal tanto para quienes buscan su primer auto, como para familias que necesitan renovar el vehículo del hogar o emprendedores en busca de transporte comercial a precios competitivos.

Una variedad de marcas y modelos para cada necesidad

Al revisar el catálogo actual de autos usados en Macal, queda en evidencia la diversidad de opciones disponibles. El inventario contempla modelos urbanos compactos, vehículos familiares y opciones de trabajo que se adaptan a distintos presupuestos.

Entre las alternativas más destacadas dentro de los rangos de precios iniciales más económicos, se pueden encontrar modelos como el Hyundai Atos y el Peugeot 208, alternativas ideales para la conducción urbana por su eficiencia en el consumo de combustible.

Para quienes requieren mayor espacio o potencia, las subastas también incluyen SUV compactas como el Baic X35 y el Peugeot 2008, así como robustas camionetas de trabajo, entre las que destacan la Peugeot Landtrek y la SsangYong Actyon Sport.

Además, para los que buscan vehículos de carga o furgones comerciales prácticamente nuevos, el catálogo incluye la reconocida Citroën Berlingo con poquísimo kilometraje, consolidando una oferta variada en cuanto a transmisiones (mecánicas y automáticas) y tipos de combustible (diésel y gasolina).

¿Cómo participar en los remates de Macal?

Macal digitalizó por completo su experiencia de compra, permitiendo que usuarios de todo Chile participen de manera 100% online y segura. Los pasos para postular por un vehículo son muy sencillos:

Ingresar al sitio web: Visita la sección oficial de Macal Autos Usados (haz clic aquí) para revisar el catálogo completo, las fichas técnicas, el kilometraje y el año de cada modelo.

Registrarse e iniciar sesión: Es necesario crear una cuenta de usuario en la plataforma para poder realizar ofertas oficiales.

en la plataforma para poder realizar ofertas oficiales. Pagar la garantía requerida: Para asegurar la seriedad de las ofertas, cada vehículo solicita el abono de una garantía (habitualmente de $1.000.000) , la cual se devuelve íntegramente si no se adjudica el automóvil.

, la cual se devuelve íntegramente si no se adjudica el automóvil. Inscribirse en la subasta: Una vez abonada la garantía, seleccionas el remate de tu interés y quedas habilitado para participar en las fechas de cierre programadas.

Frente a un escenario económico complejo, las subastas vehiculares de Macal surgen como una ventana de ahorro real. Se recomienda a los interesados revisar constantemente el sitio web, analizar de forma detenida el estado de las patentes y fijar un presupuesto máximo de puja antes de que comience el remate.

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