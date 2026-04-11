"La familia es lo primero y se defiende a muerte": Arturo Vidal rompe el silencio en la polémica de Marité Matus con Camilo Huerta

11 abr. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La reciente disputa entre Marité Matus, su exesposo Camilo Huerta y la influencer Trinidad Neira ha dado un giro inesperado. En medio de acusaciones cruzadas y una querella por injurias graves, Arturo Vidal, el histórico volante de Colo Colo, envió un contundente mensaje de respaldo a la madre de sus hijos.

El conflicto se originó tras las declaraciones de Matus, quien vinculó sentimentalmente a Camilo Huerta con Trini Neira, hija de Pamela Díaz, en un periodo en el que aún mantenía un vínculo con el preparador físico.

La situación escaló hasta tribunales cuando Huerta y Neira presentaron una acción judicial por injurias graves con publicidad, negando cualquier tipo de romance y acusando a Matus de dañar su honra. En ese contexto, el "King" no dudó en utilizar sus redes sociales para apoyar públicamente a su exesposa.

Gesto de Arturo Vidal hacia Marité Matus

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Vidal compartió una fotografía junto a Marité Matus acompañada de una frase que no dejó espacio a interpretaciones: "La familia es lo primero y se defiende a muerte".

El gesto fue rápidamente interpretado por sus seguidores como un espaldarazo categórico hacia la empresaria, en un momento de alta vulnerabilidad pública. Inmediatamente, Marité reposteo la publicación y agregó las siguientes palabras como muestra de agradecimiento: "Gracias King", acompañado de un corazón.

Historia de Instagram @mariteematus

De acuerdo con declaraciones de la panelista Paula Escobar, este respaldo no es un hecho aislado. Según contó, Vidal habría estado brindando apoyo emocional y logístico a Marité desde hace meses, incluso facilitando asistencia psicológica y médica durante el proceso de quiebre matrimonial con Huerta.

Al parecer, Arturo se percató del desgaste anímico que esta situación estaba provocando en la madre de sus tres hijos y decidió involucrarse activamente para proteger el bienestar de su núcleo familiar.

Reacción de usuarios en redes sociales

La intervención de Arturo Vidal generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde varios de sus seguidores reconocieron el gesto como un acto de "caballerosidad" y madurez. Las opiniones se centraron mayoritariamente en la importancia de mantener vínculos sólidos por el bienestar de sus hijos.

Entre mensajes de apoyo y sorpresa, los internautas viralizaron la publicación, subrayando que, más allá de las diferencias personales, el respaldo familiar sigue siendo un valor fundamental que resuena con fuerza en la audiencia.

"Te aplaudo que defiendas a la madre de tus hijos, me encantó", "Ella no está sola y eso habla muy bien de ti", "Qué gran hombre eres” y “Muy bien King”, fueron algunos de los comentarios que dejaron diferentes usuarios.

Postura de Marité Matus respecto a la querella en su contra

La empresaria y modelo ha enfrentado la querella con una actitud desafiante y, en ocasiones, irónica. Recientemente, publicó una imagen generada por inteligencia artificial donde se le ve en una celda de lujo, acompañada del texto: "Todos me imaginan presa y mal. Yo me imagino presa y regia, pero VIP".

En declaraciones a medios locales, Matus aseguró no haber sido notificada formalmente, pero dijo estar ansiosa por el proceso judicial, convencida de que será la instancia ideal para presentar las pruebas que posee y demostrar que sus afirmaciones no son falsas.

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