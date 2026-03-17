Arturo Vidal, figura en el triunfo ante Huachipato: "Partido que pasa me siento mejor, espero seguir igual"

17 mar. 2026 - 13:36 hrs.

Colo Colo sigue enchufado. El cuadro albo derrotó ayer a Huachipato 2-0 en la séptima fecha del Torneo Nacional y se trepó a la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos, sacando una unidad de ventaja sobre Limache -que sorprendió ganando 5-2 a Cobresal en El Salvador- y tres sobre Ñublense. Universidad de Concepción y Universidad Católica los siguen con 11 unidades.

El técnico Fernando Ortiz volvió a presentar el mismo once que venció a Audax Italiano la semana pasada en La Florida, y la continuidad empieza a rendir frutos. Colo Colo tuvo la pelota, generó ocasiones y manejó el partido con comodidad, aunque el primer gol tardó en llegar.

Fue recién a los 43 minutos cuando Álvaro Madrid, el volante llegado desde Everton como refuerzo, abrió la cuenta y se sacó la mochila del primer gol con la camiseta alba. El mediocampista fue una pieza clave en el engranaje del equipo, posicionándose bien entre líneas y siendo parte importante de la salida limpia que propone Ortiz. En el segundo tiempo, Claudio Aquino entró desde el banco y sentenció el partido con un penal a los 84 minutos para el definitivo 2-0.

Madrid no ocultó su alegría tras el pitazo final. "Obviamente feliz, no te voy a mentir, muy contento, una felicidad tremenda. Mi primer gol acá con Colo Colo", dijo el volante, aunque rápidamente puso los pies en la tierra: "En ese momento uno se siente contento, pero viene la siguiente jugada, viene el partido y hay que seguir concentrado. Después se va a disfrutar con más ganas, más con los tres puntos."

Pero si hubo un nombre propio en el triunfo albo, ese fue nuevamente Arturo Vidal. El King fue elegido por segunda vez consecutiva como el mejor jugador del partido, esta vez desde un rol que lo retrotrajo a sus inicios como futbolista profesional: volante central, primera salida, ordenador del mediocampo.

"De verdad contento, contento porque el equipo cada vez juega mejor y porque también se nos están dando los resultados. Eso nos tiene muy tranquilos y nos deja trabajar mucho mejor para lo que viene", arrancó el King. Luego profundizó en su nuevo rol: "De verdad que tengo mucha responsabilidad en esa posición, manejar los tiempos, mover la pelota de un lado a otro, gritar a mis compañeros para que se haga lo que se trabaja. Atrás claramente se ve que casi estoy saliendo con el Tuto en todas las pelotas, y eso es porque se trabaja. Es una responsabilidad que me la he ganado, así que me siento muy cómodo." Y cerró con una frase que ilusiona a la hinchada alba: "Partido que pasa me siento mejor. Espero seguir igual."

El 2-0 también esconde otro dato que habla del buen momento del equipo: Colo Colo acumula cinco partidos de siete sin recibir goles, lo que refleja el sólido trabajo defensivo que está construyendo Ortiz. En esa solidez, De Paul tiene buena parte de la responsabilidad, aunque ayer generó un momento de tensión al sentir una molestia en su tobillo izquierdo. Afortunadamente pudo continuar y terminar el partido sin mayores contratiempos.

Colo Colo lidera, no recibe goles, y Vidal vuelve a ser el rey. El Torneo Nacional recién comienza, pero el Cacique ya puso su nombre en la cima.



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