Tras más de 10 años del incidente: ¿Qué pasó con el Ferrari que Arturo Vidal chocó durante la Copa América 2025?

03 mar. 2026 - 17:55 hrs.

Durante la Copa América de 2015 realizada en Chile, además de que los seleccionados nacionales brillen en la cancha, uno de ellos protagonizó un incidente grave que empañó el escenario futbolero: el choque de Arturo Vidal en la carretera mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

Ese 16 de junio, el ahora jugador de Colo Colo fue a un reconocido casino y fue en su regreso a la capital que chocó el lujoso auto, lo que lo obligó a la mañana siguiente a pedir disculpas y volver a concentrarse en el evento más importante de ese año.

¿Qué pasó con el Ferrari de Arturo Vidal luego del choque?

El futbolista fue el invitado especial de un programa de fútbol en Perú, y fue ahí que los conductores le preguntaron acerca del polémico hecho, reviviéndolo y transparentando lo que sucedió con el lujoso vehículo.

En primera instancia, Arturo Vidal comentó que "no se arrepiente" del episodio, pero que "fue muy malo, pero a la vez muy bueno para la unión del grupo", y reveló que no sabe qué pasó con el Ferrari 458.

"No sé, quedó botado. Fue pérdida total. Nunca más pregunté por ese auto", aclaró entre risas, mostrando despreocupación frente a saber qué sucedió o dónde fue a parar el vehículo destruido.

Mira el momento: