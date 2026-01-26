Pailita regala 10 casas para damnificados de incendios: Arturo Vidal, Emilia Dides y otros famosos se sumaron a la campaña

26 en. 2026 - 10:09 hrs.

Pailita ha sido uno de los famosos que más ha colaborado con las familias damnificadas por los graves incendios ocurridos en las regiones del Biobío y Ñuble. El cantante estuvo toda la semana ayudando a los vecinos y ahora anunció una nueva campaña solidaria.

A través de una historia en Instagram, el artista urbano prometió que regalará diez casas a las familias afectadas e hizo un llamado para que otros influencers y famosos hagan lo mismo.

"Vamos a tomar la iniciativa"

"Este anuncio es para la gente afectada en los incendios: Vamos a tomar la iniciativa de hacer una campaña, así que espero que mis hermanos, colegas y más gente famosa se sume a esta causa", comentó Pailita.

En esa línea, aseguró que "yo por mi cuenta me voy a poner con diez casas al tiro, para que nos empecemos a motivar y poner la mano en el corazón. Hay gente que lo necesita, hay abuelitos que están solos, mamitas con tres o cuatro niños que no tienen ni un peso para levantar un techo o familias con una persona discapacitada".

"Así que súmate, eres bienvenido a que seas parte de esta campaña para que todas esas familias tengan su casita lo más pronto posible. ¿Con cuántas te pones tú?", cerró.

Los famosos que se sumaron a la campaña de Pailita

Pailita logró que varios famosos, incluyendo cantantes urbanos, futbolistas, influencers y tiendas, se sumen a la campaña, entre ellos:

Erick Pulgar: 10 casas

Tienda Tu Outlet: 5 casas

5 casas Lucky Brown: 15 casas

15 casas Young Cister: 3 casas

3 casas Pablito Pesadilla: 1 casa

1 casa Arturo Vidal: 5 casas

Emilida Dides: 3 casas

Oliver Börner y Tati Fernández : 1 casa

: 1 casa Dr. Daniel Felipe Muñoz : 3 casas

: 3 casas Julianno Sosa: 1 casa

