Pailita regala 10 casas para damnificados de incendios: Arturo Vidal, Emilia Dides y otros famosos se sumaron a la campaña
- Por Vicente Guzmán
Pailita ha sido uno de los famosos que más ha colaborado con las familias damnificadas por los graves incendios ocurridos en las regiones del Biobío y Ñuble. El cantante estuvo toda la semana ayudando a los vecinos y ahora anunció una nueva campaña solidaria.
A través de una historia en Instagram, el artista urbano prometió que regalará diez casas a las familias afectadas e hizo un llamado para que otros influencers y famosos hagan lo mismo.
"Vamos a tomar la iniciativa"
"Este anuncio es para la gente afectada en los incendios: Vamos a tomar la iniciativa de hacer una campaña, así que espero que mis hermanos, colegas y más gente famosa se sume a esta causa", comentó Pailita.
En esa línea, aseguró que "yo por mi cuenta me voy a poner con diez casas al tiro, para que nos empecemos a motivar y poner la mano en el corazón. Hay gente que lo necesita, hay abuelitos que están solos, mamitas con tres o cuatro niños que no tienen ni un peso para levantar un techo o familias con una persona discapacitada".
"Así que súmate, eres bienvenido a que seas parte de esta campaña para que todas esas familias tengan su casita lo más pronto posible. ¿Con cuántas te pones tú?", cerró.
Los famosos que se sumaron a la campaña de Pailita
Pailita logró que varios famosos, incluyendo cantantes urbanos, futbolistas, influencers y tiendas, se sumen a la campaña, entre ellos:
- Erick Pulgar: 10 casas
- Tienda Tu Outlet: 5 casas
- Lucky Brown: 15 casas
- Young Cister: 3 casas
- Pablito Pesadilla: 1 casa
- Arturo Vidal: 5 casas
- Emilida Dides: 3 casas
- Oliver Börner y Tati Fernández: 1 casa
- Dr. Daniel Felipe Muñoz: 3 casas
- Julianno Sosa: 1 casa
