"Todos a unirse": Pailita y Otakin se reúnen para apoyar a familias afectadas por los incendios forestales

22 en. 2026 - 10:15 hrs.

En los últimos días, varios famosos e influencers se han sumado a la labor solidaria para apoyar a las familias afectadas por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, entre ellos Pailita y Otakin.

Precisamente, el cantante se sumó a las iniciativas que ha liderado el "antiinfluencer" y ambos compartieron con los vecinos afectados.

"Gracias por venir"

A través de una historia en Instagram, Otakin compartió un video en el que se encontró con el artista urbano y le expresó su agradecimiento por el apoyo: "Oye hermanito, gracias por venir".

"Gracias a ti hermano, gracias a este hombre por toda la colaboración que ha hecho, ha estado de pana", le respondió Pailita, mientras se abrazaban.

Tras ello, el participante de El Internado le reiteró: "Hay que darle nomás, gracias por venir". "No hay de qué. Todos a unirse", afirmó el cantante.

Cabe consignar que Otakin ha estado toda la semana en el sur del país enviando camiones con alimentos, herramientas, útiles de aseo personal, entre muchas otras ayudas para los damnificados. En tanto, Pailita también ha participado de labores de reconstrucción y ayuda para los vecinos.