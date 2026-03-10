¿Qué artistas se presentan el viernes en el Lollapalooza 2026? Revisa el line-up y los horarios

10 mar. 2026 - 16:02 hrs.

Este viernes 13 de marzo comienza el esperado Lollapalooza 2026, evento que este año regresa al Parque O’Higgins tras su larga estadía en la comuna de Cerrillos.

En total serán tres días llenos de música y de artistas nacionales e internacionales que prometen una gran fiesta este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

¿Quiénes se presentan este viernes en el Lollapalooza 2026?

Este viernes 13 de marzo las puertas del Lollapalooza abren a las 13:00 horas y el primer espectáculo será el de Dracma a partir de las 13:45 horas.

El plato fuerte de la jornada será Sabrina Carpenter, quien dirá presente a partir de las 22:15 horas en el Cenco Mall Stage, uno de los seis escenarios que habrá en este evento.

También dirán presente esta jornada artistas como Gepe, Deftones, Tom Morello, Young Cister, 31 Minutos, Kygo, Gondwana, entre muchos otros.

Revisa la programación completa y horarios del viernes en el Lollapalooza

13:45 — Dracma (Banco de Chile Stage)

— Dracma (Banco de Chile Stage) 14:00 — Benja Valencia (Perry's by Cenco Malls)

— Benja Valencia (Perry's by Cenco Malls) 14:15 — Cleaver (Alternative Stage)

— Cleaver (Alternative Stage) 14:30 — The Warning (Cenco Malls Stage)

— The Warning (Cenco Malls Stage) 15:00 — Bryartz (Perry's by Cenco Malls)

— Bryartz (Perry's by Cenco Malls) 15:15 — Bad Nerves (Banco de Chile Stage)

— Bad Nerves (Banco de Chile Stage) 15:30 — Los Machinga (Kidzapalooza Stage)

— Los Machinga (Kidzapalooza Stage) 16:00 — Gepe (Cenco Malls Stage)

— Gepe (Cenco Malls Stage) 16:00 — Lany (Alternative Stage)

— Lany (Alternative Stage) 16:00 — Saske (Perry's by Cenco Malls)

— Saske (Perry's by Cenco Malls) 16:15 — Consequence of Energy (Lotus Stage)

— Consequence of Energy (Lotus Stage) 16:45 — Despertando Las Neuronas (Kidzapalooza Stage)

— Despertando Las Neuronas (Kidzapalooza Stage) 17:00 — Airbag (Banco de Chile Stage)

— Airbag (Banco de Chile Stage) 17:00 — 3BallMTY (Perry's by Cenco Malls)

— 3BallMTY (Perry's by Cenco Malls) 18:00 — Ruel (Cenco Malls Stage)

— Ruel (Cenco Malls Stage) 18:00 — Viagra Boys (Alternative Stage)

— Viagra Boys (Alternative Stage) 18:00 — Six Sex (Perry's by Cenco Malls)

— Six Sex (Perry's by Cenco Malls) 18:00 — Drink The Sea (Lotus Stage)

— Drink The Sea (Lotus Stage) 18:30 — 31 Minutos (Kidzapalooza Stage)

— 31 Minutos (Kidzapalooza Stage) 19:00 — Interpol (Banco de Chile Stage)

— Interpol (Banco de Chile Stage) 19:00 — Horsegiirl (Perry's by Cenco Malls)

— Horsegiirl (Perry's by Cenco Malls) 19:30 — Amigo de Artistas (Lotus Stage)

— Amigo de Artistas (Lotus Stage) 20:00 — Doechii (Cenco Malls Stage)

— Doechii (Cenco Malls Stage) 20:00 — Men I Trust (Alternative Stage)

— Men I Trust (Alternative Stage) 20:15 — Bunt. (Perry's by Cenco Malls)

— Bunt. (Perry's by Cenco Malls) 21:00 — Deftones (Banco de Chile Stage)

— Deftones (Banco de Chile Stage) 21:00 — The La Planta (Lotus Stage)

— The La Planta (Lotus Stage) 21:30 — Ben Böhmer (Perry's by Cenco Malls)

— Ben Böhmer (Perry's by Cenco Malls) 22:15 — Sabrina Carpenter (Cenco Malls Stage)

— Sabrina Carpenter (Cenco Malls Stage) 22:30 — Tom Morello (Alternative Stage)

— Tom Morello (Alternative Stage) 22:45 — Gondwana (Lotus Stage)

— Gondwana (Lotus Stage) 23:15 — Kygo (Perry's by Cenco Malls)

— Kygo (Perry's by Cenco Malls) 23:35 — Young Cister (Banco de Chile Stage)

Si quieres revisar el resto de la programación para el resto de las jornadas en el Lollapalooza, ingresa aquí.

Todo sobre Lollapalooza