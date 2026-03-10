¿Qué artistas se presentan el viernes en el Lollapalooza 2026? Revisa el line-up y los horarios
- Por Vicente Guzmán
Este viernes 13 de marzo comienza el esperado Lollapalooza 2026, evento que este año regresa al Parque O’Higgins tras su larga estadía en la comuna de Cerrillos.
En total serán tres días llenos de música y de artistas nacionales e internacionales que prometen una gran fiesta este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
¿Quiénes se presentan este viernes en el Lollapalooza 2026?
Este viernes 13 de marzo las puertas del Lollapalooza abren a las 13:00 horas y el primer espectáculo será el de Dracma a partir de las 13:45 horas.Ir a la siguiente nota
El plato fuerte de la jornada será Sabrina Carpenter, quien dirá presente a partir de las 22:15 horas en el Cenco Mall Stage, uno de los seis escenarios que habrá en este evento.
También dirán presente esta jornada artistas como Gepe, Deftones, Tom Morello, Young Cister, 31 Minutos, Kygo, Gondwana, entre muchos otros.
Revisa la programación completa y horarios del viernes en el Lollapalooza
- 13:45 — Dracma (Banco de Chile Stage)
- 14:00 — Benja Valencia (Perry's by Cenco Malls)
- 14:15 — Cleaver (Alternative Stage)
- 14:30 — The Warning (Cenco Malls Stage)
- 15:00 — Bryartz (Perry's by Cenco Malls)
- 15:15 — Bad Nerves (Banco de Chile Stage)
- 15:30 — Los Machinga (Kidzapalooza Stage)
- 16:00 — Gepe (Cenco Malls Stage)
- 16:00 — Lany (Alternative Stage)
- 16:00 — Saske (Perry's by Cenco Malls)
- 16:15 — Consequence of Energy (Lotus Stage)
- 16:45 — Despertando Las Neuronas (Kidzapalooza Stage)
- 17:00 — Airbag (Banco de Chile Stage)
- 17:00 — 3BallMTY (Perry's by Cenco Malls)
- 18:00 — Ruel (Cenco Malls Stage)
- 18:00 — Viagra Boys (Alternative Stage)
- 18:00 — Six Sex (Perry's by Cenco Malls)
- 18:00 — Drink The Sea (Lotus Stage)
- 18:30 — 31 Minutos (Kidzapalooza Stage)
- 19:00 — Interpol (Banco de Chile Stage)
- 19:00 — Horsegiirl (Perry's by Cenco Malls)
- 19:30 — Amigo de Artistas (Lotus Stage)
- 20:00 — Doechii (Cenco Malls Stage)
- 20:00 — Men I Trust (Alternative Stage)
- 20:15 — Bunt. (Perry's by Cenco Malls)
- 21:00 — Deftones (Banco de Chile Stage)
- 21:00 — The La Planta (Lotus Stage)
- 21:30 — Ben Böhmer (Perry's by Cenco Malls)
- 22:15 — Sabrina Carpenter (Cenco Malls Stage)
- 22:30 — Tom Morello (Alternative Stage)
- 22:45 — Gondwana (Lotus Stage)
- 23:15 — Kygo (Perry's by Cenco Malls)
- 23:35 — Young Cister (Banco de Chile Stage)
Si quieres revisar el resto de la programación para el resto de las jornadas en el Lollapalooza, ingresa aquí.
Leer más de
Notas relacionadas
- Se suman nuevos artistas invitados a los sideshows de Lollapalooza 2026: Todos son músicos chilenos
- ¡Steve Harrington ya está en Chile!: Joe Keery aterriza en el país dos semanas antes del Lollapalooza y desata reacciones en redes
- Lollapalooza Chile 2026: Revelan cuáles serán los horarios del festival musical