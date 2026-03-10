Ley garantiza 60 minutos diarios de actividad física en los colegios: ¿Cuándo y cómo se implementará?

10 mar. 2026 - 16:00 hrs.

60 minutos diarios de actividad física serán obligatorios en los colegios, de acuerdo a lo estipulado en una nueva ley. Se trata de la regla N°21.778, que está orientada a la salud y el bienestar de los estudiantes.

Según el Ministerio de Salud, esta iniciativa gubernamental combatirá el sedentarismo y la obesidad infantil, mientras promueve la convivencia escolar.

La medida, que no reemplazará la asignatura de Educación Física, se implementa en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuándo y cómo se implementará la ley de los 60 minutos de actividad física?

La ley que garantiza 60 minutos diarios de actividad física en los colegios se implementará a partir del año escolar 2027.

Se espera que la puesta en marcha se desarrolle en dos etapas. La primera, pautada para 2027, cubrirá desde Educación Parvularia hasta 4° Básico. Posteriormente, en la segunda etapa, que se empleará en 2028, cubrirá desde 5° Básico hasta 4° Medio.

Esto es lo que debes saber sobre la nueva ley

La ley estipula la obligación de una hora diaria de juegos activos (en educación parvularia) o actividad física (en educación básica y media). Su aplicación no sería sustitutiva, sino complementaria a la Educación Física.

Se estima que haya integración pedagógica por medio de metodologías activas en otras asignaturas, recreos y transporte escolar. Este proyecto establece la inclusión garantizada de estudiantes con discapacidad y necesidades especiales.

Además, garantiza la formación continua de los profesionales y asistentes de educación, bajo los planes de gestión vigentes, sin que esto genere nuevos gastos para el Estado.

