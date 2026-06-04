Deberán elegir entre el amor y el olvido: Así serán las competencias de "¿Volverías con tu ex? 2"

04 jun. 2026 - 15:37 hrs.

Volver a ver a un ex puede ser incómodo. Ahora imagina hacerlo en medio de la selva amazónica, rodeado de cámaras, desafíos físicos y decisiones que podrían cambiarlo todo. Ese será el punto de partida de “¿Volverías con tu ex? 2”, el reality que ya inició sus grabaciones en Perú y que apostará por reencontrar a antiguas parejas en un entorno marcado por la convivencia, la adrenalina y las emociones pendientes.

Hasta este escenario viajaron tanto los participantes como el equipo de producción, dando forma a un primer capítulo que promete reencuentros intensos y situaciones cargadas de tensión. Pero la experiencia no girará únicamente en torno a la nostalgia. Semana a semana, las exparejas deberán enfrentarse a una serie de desafíos que pondrán a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad para trabajar juntos pese a la historia que comparten.

Conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, el programa avanzará a través de ciclos en los que el vínculo entre los participantes será tan importante como el rendimiento en las competencias.

Así serán las competencias del reality

Cada ciclo comenzará con la Competencia de Exparejas, un desafío físico y mental en el que las parejas deberán coordinarse para superar distintos obstáculos. En esta etapa, dejar atrás las diferencias será clave: la comunicación, el apoyo mutuo y la sincronía podrían marcar la diferencia entre seguir avanzando o quedar en riesgo.

La pareja ganadora obtendrá inmunidad total durante el ciclo, mientras que quienes terminen en el último lugar quedarán automáticamente nominados.

El segundo día traerá una nueva presión con la Competencia Individual, que alternará entre hombres y mujeres. Aquí, el participante con el peor desempeño no solo comprometerá su permanencia, sino también la de su ex, ya que ambos quedarán nominados.

El momento en el que todo puede cambiar

A medida que avancen los días, llegará uno de los espacios más tensos del reality: el cara a cara. Será ahí donde las alianzas comenzarán a tambalearse y las diferencias podrían quedar expuestas, ya que el participante más votado arrastrará a su expareja a la nominación, y definirá así al tercer dúo en peligro.

Con tres parejas nominadas, el cuarto día traerá la Competencia de Salvación. Solo una logrará asegurar su permanencia, mientras que las otras dos deberán enfrentarse directamente en el Duelo de Eliminación.

La decisión final entre el amor y el olvido

El quinto día llegará uno de los momentos más decisivos del ciclo. Las dos parejas en riesgo competirán por mantenerse en el reality, aunque perder no necesariamente significará abandonar juntos la experiencia.

La dupla derrotada deberá enfrentar una decisión que marcará el rumbo de ambos: elegir entre el amor y el olvido. Si uno de los participantes decide apostar por el amor, ambos dejarán el programa. Pero si opta por el olvido, se quedará en la casona mientras su expareja quedará eliminada inmediatamente.

La pregunta quedará abierta desde el comienzo: ¿la experiencia en “¿Volverías con tu ex? 2” logrará que el amor se imponga al olvido? El reality se estrenará el próximo lunes 8 de junio, después de “Reunión de Superados”.

Las parejas confirmadas

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

Claudio Rojas y Hurubachi "Huru" Pardo

Daniel Valenzuela y Yamila Reyna

Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky

Raimundo Cerda y Sofía Latorre

Nicole Moreno y Luis Mateucci

Estefanía Marquis y Carlos Águila

Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta

Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic

Fernanda Brown y Christopher Peral

Todo sobre Volverías con tu ex? 2