"No terminamos por falta de amor": Bimza habla sobre el quiebre de su relación con Trini Neira

07 abr. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Bastián Muñoz, conocido como Bimza, volvió a referirse públicamente a su relación con su expareja Trini Neira, entregando nuevos detalles sobre el vínculo que mantuvieron durante cerca de tres años.

Sus declaraciones se dieron en el contexto de su participación en un reality show, instancia en la que abordó aspectos personales de su vida amorosa y familiar. El artista de 23 años, reconoció que su relación con Neira fue significativa y que estuvo marcada por expectativas importantes a futuro.

"Yo me quiero casar antes de los 30. Siempre tuve la ilusión de encontrar la persona de mi vida para casarme, y ahora que tuve eso un poco de tiempo, fue bacán. Ella me ayudó mucho con mi hijo, con mi autoestima, me enseñó que el amor es bacán", recordó.

Pese a eso, sus expectativas se vieron enfrentadas a una realidad distinta, marcada por cambios en su entorno y en sus prioridades personales. En particular, el cantante hizo énfasis en que su rol como padre influyó directamente en sus decisiones, situando a su hijo como el eje central de su vida.

"No terminamos por falta de amor"

Pese a las distintas versiones que han circulado en redes sociales, Bimza adoptó un tono conciliador al referirse a su expareja. El cantante evitó profundizar en polémicas, aunque reveló que fue una mezcla de cosas lo que desencadenó el quiebre, sin dejar de reconocer que guarda una grata impresión de la relación que mantuvieron.

"Terminamos por muchas cosas, yo creo que los dos ya nos queríamos tanto que entendíamos que ya no nos estábamos haciendo tan bien. No terminamos por falta de amor... Es por el ambiente netamente y por la exposición. La entiendo y no me resiento", confesó.

Fueron tres años los que compartieron como pareja y aunque Bastián no habló sobre los motivos de la influencer para poner fin a la relación, en otras oportunidades sí ha mencionado los suyos.

Tal como dejó saber en una conversación que tuvo con sus compañeros de reality, personalmente prefirió mantener el perfil lo más bajo posible y no conservar una relación tan expuesta a las cámaras y la opinión pública, sobre todo por cuidar el bienestar y la privacidad de su hijo.

"Mi hijo tiene tres años y la verdad es que yo no busco algo tan de la farándula. Yo soy un poco más piola”, comentó.

Bimza y su hijo. Instagram

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