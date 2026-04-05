"Yo terminé con ella": Estas son las razones por las que Bimza y Trini Neira pusieron fin a su relación

05 abr. 2026 - 15:23 hrs.

Bastián Muñoz, más conocido popularmente con su nombre artístico Bimza, reveló la verdadera razón por la que se produjo el quiebre amoroso con Trini Neira, la hija de la animadora Pamela Díaz.

Durante el primer capítulo del reality show de Canal 13, el hijo de Kanela de "Noche de Brujas" se sinceró con sus compañeros de encierro y contó toda la verdad acerca del fin de su relación con la influencer.

Los motivos detrás del quiebre entre Bimza y Trini

Mientras que conversaba junto a Joche y Princeso, Muñoz reveló que él fue quien decidió terminar la relación con Neira y transparentó que lo hizo principalmente por dos motivos. La revelación fue duramente criticada en redes sociales.

"Nosotros llevábamos tres años juntos. Yo terminé con ella por el tema este del reality", puntualizó en primera instancia, y luego hizo hincapié en querer alejarse del mundo de la farándula: "Aparte, yo tengo un hijo con otra persona. Mi hijo tiene tres años y la verdad es que yo no busco algo tan de la farándula. Yo soy un poco más piola".

El último comentario ocasionó una ola de críticas por parte de los internautas, quienes lo calificaron de incoherente: "'No busco alguien tan de la farándula' y procede a meterse a un reality", "Qué incoherente todo lo que dijo", "No quiere farándula, pero habla de la Trini jajajaja chistoso, si no fuera por ella, nadie lo conoce".

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