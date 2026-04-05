Estuvo en Pelotón y formó familia con otra chica reality: Así luce "El recluta" Juan Pablo Alfonso

05 abr. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Juan Pablo Alfonso, un recordado “Recluta” del reality de estilo militar “Pelotón”, tenía 24 años de edad cuando participó en el programa y empezó su carrera televisiva. Luego de su paso por la exigente competencia, fue parte del reality Calle 7 y tiempo después decidió alejarse de la pantalla chica.

Aunque el recluta Alfonso no fue el ganador de su temporada, consiguió algo mucho más importante y que conserva hasta el día de hoy: El amor de una de sus compañeras de reality. Actualmente, lleva una vida fuera del espectáculo.

El presente del ex "Pelotón" Juan Pablo Alfonso:

Han pasado más de quince años desde la emisión del reality donde se conocieron Juan Pablo Alfonso y Catalina Patri. Su vínculo amoroso durante el programa es uno de los más recordados y no solo se mantiene vigente, sino que del amor entre los ex reclutas nacieron dos niños.

@juanpaalfonso Instagram. Juan Pablo Alfonso y Catalina Patri junto a sus hijos

A nivel profesional, Juan Pablo Alfonso se dedicó al mundo de los videojuegos y fue conductor del programa "Free to Play", de ETC TV donde estuvo cerca de un año, pero decidió alejarse definitivamente de los focos, para emprender en el área publicitaria.

Después de desempeñarse un tiempo en las comunicaciones digitales, el ex chico reality tomó la decisión de emprender en otro rubro, porque en el de la publicidad "los clientes se van rápido y después tienes que despedir a equipos que cuesta conformar", confesó a Página 7.

Finalmente, el ex recluta Alfonso creó su propia marca de bebidas energéticas, "Rainbow Energy", pero en enero de 2025 anunció en redes sociales que se vio obligado a abandonar el negocio, porque con el tiempo y el aumento en los costos de producción, se volvió insostenible para él.

En la actualidad, tiene 12 mil seguidores en Instagram y comparte contenido sobre su vida cotidiana y algunos registros familiares, principalmente con sus hijos y esposa, Catalina Patri, quien mantiene un perfil mucho más bajo e íntimo en redes sociales.

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