Lo reveló en entrevista: Este es el verdadero motivo por el que Joche Bibbó terminó con Dominique Gallego

04 abr. 2026 - 11:06 hrs.

Durante un programa de conversación digital, José Luis Bibbó, más conocido como Joche, se sinceró sobre un capítulo de su vida amorosa del pasado: reveló el verdadero motivo por el que su relación con Dominique Gallego llegó a su fin.

Fue en el reality de Canal 13 "40 o 20" que el trasandino conquistó el corazón de la chilena hace casi 15 años, pero el amor entre ambos no duraría por mucho tiempo debido a una inédita razón que involucra a un tercero.

"No estaba el camino libre"

En el programa "Relaja2" de Tiempo X, Joche relató que el amor entre él y Gallego tomó un rumbo inesperado fuera del reality show de citas debido a que ella estaba en pleno proceso de separación con su esposo, lo que se convirtió en el factor principal del quiebre amoroso.

"Ella tenía una pareja, estaba en una situación divorciándose del marido de su primer hijo, y estaba todo medio enquilombado, no estaba todo bien, no estaba el camino libre. Conocí a la familia de ella, pero, por el otro lado, estaba esta persona que todavía no tenía como las cosas superadas", confesó Bibbó.

Además, reveló que durante ese proceso de la relación sufrió un hostigamiento constante de parte de otras personas cercanas a Dominique y su entonces marido que detonaron una situación más que incómoda en el trasandino.

Dominique Gallego y Joche. / Créditos: El Mercurio

"Por ahí te llamaban, te molestaban. Yo estaba cagado de miedo porque no sabía quién era la otra persona, entonces por ahí te llamaban y te decían cosas. No eran amenazas como 'te vamos a matar', pero como que todavía había una persona que estaba sufriendo por ella", aseguró.

Fue en ese momento que el chico reality decidió poner fin a la relación con el argumento de que "era mejor que se arreglaran las cosas entre ellos", y fue en ese momento que se dio otra oportunidad en el amor con Michelle Carvalho.

Lo que vino después del quiebre

A pesar de que decidieron separar sus caminos en cuanto a lo amoroso, se volvieron a encontrar nuevamente en otro encierro televisivo, y en ese momento el argentino estaba iniciando una incipiente relación con Carvalho, por lo que se formó una especie de "triángulo amoroso".

De manera inesperada, uno de los momentos que marcó el reality fue cuando la modelo brasileña ingresó a la casona para confesarle a Bibbó que le había sido infiel fuera de cámaras, lo que desató una profunda pena en él. Dominique se convirtió en un apoyo emocional importante para el trasandino en esa situación, y demostraron que su relación amorosa había mutado a una buena amistad.

Tras su paso intenso por televisión, sus vidas tomaron rumbos muy distintos. La ahora ex chica reality se alejó progresivamente de la farándula y formó una familia con el actual alcalde de Puerto Montt y también ex figura mediática Rodrigo Wainraihgt, y se radicó junto a él para formar familia.

A la izquierda, Dominique y Rodrigo en la actualidad. A la derecha, Joche en "Doble Tentación". / Créditos: Instagram de @dominiquegallegooficial y Mega.

Por otro lado, José Luis continuó ligado a los medios, participando en otros realities como "Doble Tentación" de Mega, siendo rostro de programas juveniles y animando en eventos discotequeros durante años.

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