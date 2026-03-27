"Es una señal de alerta": Pedro Astorga lanza dura crítica contra el retiro de los 43 decretos ambientales

27 mar. 2026 - 16:01 hrs.

Luego de varios emplazamientos de sus seguidores e internautas, Pedro Astorga publicó un video en sus redes sociales donde lanzó una dura crítica contra el Gobierno de José Antonio Kast por el retiro de los 43 decretos medioambientales.

En el registro se puede ver al deportista extremo en el Salar Gorbea, uno de los sitios naturales que iba a convertirse en un parque nacional, pero que, debido a los cambios del Ejecutivo, quedó en suspenso el futuro de su conservación.

"Es una señal de alerta"

En el reel publicado en su cuenta de Instagram, Pedro Astorga se refirió expresamente al retiro de los decretos medioambientales, y aseguró que "no es un detalle técnico", sino que "es una señal de alerta".

Durante los primeros minutos realizó la crítica al actuar de La Moneda frente al retiro del decreto que convertía el salar en área de conservación: "Estuvo solamente a unos pasos de ser parque nacional, lo que significa que iba a ser un área protegida, pero ahora con la revisión de los decretos ambientales del actual gobierno, todo eso quedó en pausa".

"Estos lugares pueden estar amenazados directamente por la minería, porque de los salares sacan el litio, y eso significa una destrucción masiva de todos estos lugares que son increíbles y que a mí me encantaría que alguna vez puedan visitar", enfatizó.

Además, cerró con una reflexión sobre el tema e hizo una advertencia: "Es super preocupante que pausemos la protección de lugares como este porque después ya va a ser demasiado tarde".

Mira la crítica de Pedro Astorga: