"No puedes aprobar solamente la parte que te conviene": Cruz-Coke defiende que proyecto económico ingrese como un solo cuerpo

15 abr. 2026 - 09:37 hrs.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) participó este miércoles en Radio Infinita para referirse al proyecto económico que el presidente José Antonio Kast dará a conocer en cadena nacional en la noche de este mismo día, y que ingresaría al Congreso a través de la Cámara de Diputados como un solo cuerpo legislativo.

Consultado por el conductor Juan Manuel Astorga sobre si la oposición podría eventualmente aprobar ciertos aspectos de la iniciativa y rechazar otros -como la rebaja del impuesto corporativo-, Cruz-Coke fue enfático: para separar el proyecto se necesitaría una división formal, algo que el gobierno no quiere en una primera etapa.

"Sería absurdo dividirlo en una primera etapa, que tú no puedas aprobar solamente la parte que tú consideras que te conviene a ti y no la parte que el gobierno quiere, si este gobierno entró con un 58% de aprobación prometiendo reactivación económica y empleo".

El parlamentario detalló los pilares generales del proyecto: facilitación regulatoria para agilizar proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA); certeza regulatoria y la reposición de un estatuto similar al DL600 para inversiones de largo plazo; la rebaja de la tasa del impuesto corporativo del 27% al 23%; un crédito tributario al empleo directo para trabajadores con remuneraciones de entre el sueldo mínimo y $1.200.000; modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción; y medidas de reconstrucción para las regiones del Biobío y Valparaíso.

Respecto de la rebaja del impuesto corporativo, la medida que genera mayor resistencia en la izquierda, Cruz-Coke señaló que no se trata de una sorpresa: "No es un invento, no es que salió un conejo de un sombrero. Esto está muy advertido y formaba parte del programa de gobierno".

En cuanto al panorama legislativo, el senador se mostró más optimista en el Senado que en la Cámara Baja. Indicó que desde el Partido Socialista y el PPD hay sectores dispuestos a no dejar caer el proyecto, dado que contiene beneficios sociales relevantes. En cambio, en la Cámara advirtió una oposición más intransigente, especialmente desde el Partido Comunista.

"Hay una oposición que niega la sal y el agua, que yo creo que la verdad no le hace ningún bien al país".

Cruz-Coke también reconoció que el oficialismo no respalda el proyecto a rajatabla y que han existido conversaciones internas con los ministros de Hacienda, del Interior y Secretaría General de Gobierno.

"Siempre que haya alguien disconforme no significa que en general las fuerzas convocadas a gobernar estén disconformes", precisó.

Ante la pregunta de si el gobierno cederá en las negociaciones, el senador fue conciso: "Lo necesario. Si acá uno tiene que acordar elementos y sacar proyectos adelante".

Finalmente, sobre la estrategia de conseguir votos individuales —el llamado "pirquineo"—, Cruz-Coke advirtió que ese mecanismo fue precisamente el que hizo caer la reforma tributaria del expresidente Boric, y abogó por acuerdos más orgánicos a nivel de partidos y jefaturas de bancada.