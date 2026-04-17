Inicia discusión por nuevo sueldo mínimo: ¿Cuál fue el reajuste pedido por la CUT al Gobierno?

17 abr. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió con los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quiroz y Tomás Rau, respectivamente, para iniciar las negociaciones de reajuste al sueldo mínimo, el que actualmente corresponde a $539.000.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, explicó que en el encuentro se hicieron "planteamientos generales de las aspiraciones que tiene la Central" y que además se acordó una "agenda de trabajo" para discutir el nuevo monto del "ingreso mínimo mensual".

En concreto, la agenda de trabajo consiste en una presentación de la CUT el jueves 23 de abril, una presentación del Gobierno el viernes 24 de abril y una reunión final el lunes 27 de abril. Sin embargo, según los avances, "se ampliarán esas negociaciones a días posteriores".

"Bencinazo" pilar fundamental de la discusión

"Nosotros pusimos (sobre la mesa) y vamos a hacer énfasis en que la crisis que ha generado el combustible afecta directamente la calidad de vida, pero también la capacidad de compra de las y los trabajadores, que es nuestro pilar fundamental en esta negociación", sostuvo Díaz en un punto de prensa.

Ante esto, dijo que "los ministros se mostraron disponibles a discutir y conversar todos los temas", algo que se valora, ya que "se recupera lo que es la negociación de la CUT con el Gobierno y también potencia lo que es el diálogo social".

Díaz explicó que las negociaciones no están basadas solo en un "reajuste al salario mínimo", sino que se trata de una "política salarial" que en el Gobierno anterior consideró temas como el subsidio a la parafina o la implementación del Bolsillo Electrónico.

¿Cuál es el reajuste que propone la CUT?

"Nosotros siempre hemos aspirado al salario vital (...) que dice que para un grupo de cuatro personas, el salario mínimo tiene que complementar no solo la alimentación, la vivienda, el traslado, sino que el concepto de calidad de vida", señaló Díaz sobre el planteamiento de la CUT

"También les manifestamos a los ministros que nuestra aspiración es que ningún trabajador en Chile con contrato, con jornadas completas, esté bajo la línea de la pobreza. Nuestros parámetros son esos: que ningún trabajador esté bajo la línea de la pobreza", complementó.

Sobre los montos del reajuste, el presidente del CUT no los quiso revelar al indicar que el encuentro del jueves 23 "va a ir acompañado de los guarismos", pero que estos comprenderían el reajuste del IPC más las alzas del combustible, ya que lo esencial será "recuperar lo que es la pérdida del poder adquisitivo".

"Esto es una oportunidad para el Gobierno para que le devuelva a las y los trabajadores el poder de compra. Quienes movilizan el comercio en Chile son los trabajadores a través de los salarios y eso es importante que quede claro", dijo.

Finalmente, reiteró que "le vamos a exigir al Gobierno que les devuelva a los trabajadores lo que perdieron por una decisión política de no aplicarle reajustes al Mepco y esto lo están pagando hoy día las y los trabajadores".

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