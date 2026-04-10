Negociación por salario mínimo: ¿Cuánto pedirá la CUT?

10 abr. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

El escenario económico en Chile se encuentra en un punto de inflexión. Con el próximo 1 de mayo a la vuelta de la esquina, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha alzado la voz para exigir el inicio inmediato de las negociaciones por el salario mínimo.

Sin embargo, este año la discusión no es una más de la lista; la multisindical ha enviado un mensaje claro y contundente al Palacio de La Moneda: No aceptarán un reajuste que se limite únicamente a compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La propuesta de los trabajadores apunta a un cambio de paradigma, transitando desde un "sueldo mínimo" hacia un "sueldo vital", que permita a los trabajadores cubrir las necesidades básicas que el actual salario, incluso alcanzando el compromiso de los $500 mil pesos, no logra satisfacer plenamente.

"Hemos enviado una carta al ministro del Trabajo para que cumpla su compromiso y convoque a la mesa de negociación. La responsabilidad está en el gobierno y necesitamos iniciar este proceso con urgencia para dar respuestas concretas a las familias trabajadoras", dijo José Manuel Díaz, presidente de la CUT.

La premura de esto radica en que la inflación y el costo de la vida han avanzado a un ritmo que amenaza con neutralizar el aumento que se materializará el próximo mes de julio, antes de que se consolide.

¿De cuánto es el aumento salarial que pedirá la CUT?

Para los dirigentes sindicales, la cifra antes mencionada ya no es el techo, sino un piso que ha quedado corto frente a las necesidades reales de las familias chilenas. El principal argumento es que el actual mecanismo de reajuste, mantiene a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad económica.

Basado en eso, la organización sindical pide que el incremento salarial considere la línea de la pobreza para un hogar promedio, que para ellos, supera los $600 mil pesos. En ese sentido, han adelantado que su horizonte para el término del mandato presidencial es alcanzar un sueldo mínimo de $630 mil.

La CUT insiste en que la negociación debe ser "amplia y profunda", lo que implica que el Gobierno debe mostrar voluntad para discutir incrementos que tengan un impacto real en el consumo y la estabilidad financiera de los trabajadores más precarizados.

Presión sobre el Ejecutivo antes del 1 de mayo

El calendario juega un rol fundamental en la estrategia de la central. Históricamente, el Día del Trabajador ha sido la instancia donde se anuncian avances significativos en materia laboral, y este año la CUT espera que no sea la excepción.

Al solicitar el inicio de las mesas técnicas en este momento, la organización busca llegar a la fecha conmemorativa con un preacuerdo o, al menos, con una ruta clara trazada por los Ministerios de Hacienda y Trabajo.

La postura del gobierno responde a una coyuntura económica que han catalogado como compleja, y en la que su prioridad es revitalizar el mercado laboral, con un foco urgente en la formalidad del empleo. Es por esto que el desafío para el Palacio de La Moneda será equilibrar esta nueva demanda de la multisindical con las capacidades de la economía nacional.

Todo sobre Sueldo mínimo