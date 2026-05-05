Emiten alertas meteorológicas para cinco regiones: Hasta 90 mm de lluvias "en corto período de tiempo" y vientos de 100 km/h

05 may. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos alertas meteorológicas, su nivel intermedio de severidad, debido al sistema frontal que afecta al sur y centro-sur del país, en donde se esperan hasta 90 mm de lluvias "en corto período de tiempo" y rachas de viento de hasta 80 km/h.

Además, el organismo emitió una tercera alerta por una condición sinóptica diferente, la que dejará vientos de hasta 100 km/h en zonas de dos regiones.

Hasta 90 mm de lluvias "en corto período de tiempo"

La primera de las alertas hace referencia a "precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo" con motivo del sistema frontal entre la tarde de este martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo en varios sectores de la región de Los Ríos.

Región de Los Ríos

Litoral: 40-70 mm .

. Cordillera Costa: 40-85 mm .

. Valle: 35-65 mm .

. Precordillera: 40-75 mm .

. Cordillera: 60-90 mm.

Rachas de viento de hasta 80 km/h

La segunda alerta advierte por "viento moderado a fuerte" debido a un "jet de bajo nivel asociado a paso de sistema frontal" que afectará entre la noche de este martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo a sectores de Ñuble y Biobío.

Región de Ñuble

Litoral: 40-60/rachas 80 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 80 km/h (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Cordillera Costa: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).

Región del Biobío

Litoral: 40-60/rachas 80 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 80 km/h (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Cordillera Costa: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Valle: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).

Viento "moderado a fuerte" de hasta 100 km/h

Por último, se emitió una segunda alerta de "viento moderado a fuerte" debido a una "corriente en chorro" que estará presente entre la tarde del miércoles 6 y la noche del jueves 7 de mayo en las regiones de Antofagasta y Atacama.

Región de Antofagasta

Cordillera: 80-100 km/h (jueves 7).

Región de Atacama

Cordillera: 80-100 km/h (miércoles 6) y 80-100 km/h (jueves 7).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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