Aprueban Estudio de Impacto Ambiental de la Línea 8 del Metro de Santiago

07 may. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Línea 8 del Metro de Santiago, que fue ingresado al sistema en julio de 2024.

Esta instancia es presidida por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, e integrada por los seremis de Medio Ambiente, de Salud, de Economía y Minería, Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes, Desarrollo Social y el director (s) regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien actúa como secretario.

Este avance posibilitará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en los próximos días, para luego continuar con las etapas habituales del proceso, a la espera de la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y posteriormente el decreto identificatorio del ministerio de Hacienda, lo cual permitirá el inicio de la etapa de construcción de las obras principales de la Línea 8.

"Es una gran noticia para los vecinos de las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, quienes tendrán una disminución sustantiva en sus tiempos de desplazamiento en la ciudad, mejorando significativamente su calidad de vida", destacó el gerente Corporativo de Ingeniería de Metro, Rodrigo Terrazas.

Cómo funcionará la línea 8 del Metro

A través de 19 kilómetros y 14 estaciones, Línea 8 conectará seis comunas de la zona sur oriente de Santiago, aportando a una movilidad más eficiente y sostenible y beneficiando a cerca de 1,9 millones de habitantes, lo que contribuirá con la accesibilidad de la ciudad con tres nuevas combinaciones a la red.

Cuando esté operativa, el tiempo de viaje entre la estación Los Leones en Providencia y la futura estación terminal en el Mall Plaza Tobalaba de Puente Alto se estima que sea en torno a 23 minutos, lo que implica una reducción del 59% respecto de lo que ese trayecto tarda actualmente.