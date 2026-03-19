Cierran Santo Sepulcro de Jesús para Semana Santa y surgen temores por "profecías bíblicas"

19 mar. 2026 - 15:45 hrs.

La Iglesia del Santo Sepulcro, reconocida como el lugar donde fue crucificado Jesucristo, permanecerá cerrada durante la Semana Santa debido a la guerra que afecta la región, conflicto que también involucra a Irán y Estados Unidos.

Este templo, construido en tiempos del emperador romano Constantino, tiene alrededor de 1.700 años de historia y, según la tradición cristiana, es el sitio donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó.

La medida se tomó después de que misiles balísticos iraníes cayeran sobre Jerusalén, dejando escombros en varias áreas, incluyendo cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro. Ante esta situación, las autoridades israelíes decidieron cerrar indefinidamente el acceso a este y otros lugares santos de la zona.

Preocupaciones y conexiones con profecías bíblicas

Pero el contexto también ha despertado preocupación en algunos sectores, donde han vuelto a surgir interpretaciones relacionadas con profecías bíblicas sobre el Anticristo, según informa Daily Mail.

Algunos han citado pasajes del Libro del Apocalipsis que hablan de un tiempo de agitación y persecución al final de los días, en una ciudad donde también su Señor fue crucificado.

En Apocalipsis 11 se mencionan dos testigos que predican en una ciudad santa antes de ser asesinados por un personaje llamado la "bestia", que ciertos interpretan como el Anticristo.

En la teología cristiana, el Anticristo es un engañador que se enfrentará a Jesús y tratará de desviar a las personas de la fe antes del fin del mundo. Estos pasajes también hablan de destrucción, juicio divino y de una ciudad que será pisoteada por un tiempo.

Sin embargo, las escrituras no se refieren directamente a eventos o lugares actuales. Aun así, algunos ven un paralelismo con la interrupción de la celebración religiosa en uno de los sitios más sagrados del cristianismo, especialmente en una de sus semanas más significativas.