Semana Santa: ¿Cuándo es Domingo de Ramos y qué significa?

25 mar. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

En los próximos días se celebrará el Domingo de Ramos 2026, jornada que marca el inicio oficial de la Semana Santa y que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta fecha se celebra siempre una semana antes del Domingo de Resurrección.

Durante esta semana, es tradición que los fieles asistan a misa con un ramo, el cual es bendecido y luego llevado a los hogares, donde suele conservarse como símbolo de protección o tradición religiosa.

¿Cuándo es el Domingo de Ramos?

Este año, el Domingo de Ramos se celebrará el domingo 29 de marzo. En tanto, la Semana Santa se extenderá desde ese mismo día hasta el domingo 5 de abril.

Para esta jornada, es habitual el uso de ramos que pueden variar en su composición, ya que no existe una norma estricta sobre cuáles deben llevar. Sin embargo, comúnmente se utilizan palmas, ramas de olivo, romero y laurel.

Estos ramos simbolizan la bienvenida a Jesús, por lo que muchas familias los cuelgan en la entrada de sus casas como parte de la tradición.

ATON

¿Qué significa el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, días antes de lo que hoy se conoce como su pasión, crucifixión y muerte.

Según la tradición, ese día Cristo fue recibido por la multitud, algunos con ramos de flores y otros con ramas de árboles.

Además, las cenizas que se utilizan en el Miércoles de Ceniza provienen de estos mismos ramos, los cuales son quemados al año siguiente.

“La procesión que conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén tiene un carácter festivo y popular. A los fieles les gusta conservar en sus hogares, y a veces en el lugar de trabajo, los ramos de olivo o de otros árboles, que han sido bendecidos y llevados en la procesión”, indica la Santa Sede.

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