Perrita Hanny de Carabineros detectó más de dos kilos de cocaína en un bus

27 may. 2026 - 18:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo del OS7 de Carabineros permitió incautar más de dos kilos de clorhidrato de cocaína durante un control preventivo realizado en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

La detección de la droga fue posible gracias al trabajo de la perrita Hanny, que logró marcar el equipaje donde se ocultaba la sustancia ilícita al interior de un bus interprovincial.

Perrita Hanny alertó sobre la presencia de droga

El procedimiento se desarrolló durante la noche del martes a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 5 Sur, mientras personal del Departamento Antidrogas OS7 realizaba fiscalizaciones a buses, camiones y vehículos particulares.

Según explicó la capitán María Belén Galáz, del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, los funcionarios fiscalizaron un bus que realizaba el recorrido Santiago-Hualqui.

Durante la revisión, la perrita Hanny detectó la presencia de droga en el equipaje de uno de los pasajeros, lo que permitió incautar 2 kilos y 18 gramos de clorhidrato de cocaína. Además de la droga, personal policial decomisó 70 mil pesos en efectivo que portaba el imputado.

Detenido extranjero sin antecedentes

El detenido corresponde a un hombre de 39 años, quien no mantenía antecedentes penales. Según informó Carabineros, el sujeto es de nacionalidad colombiana.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la jornada de este miércoles.

La capitana comentó que ahora "continúan las diligencias investigativas y de análisis por parte de Carabineros con la finalidad de verificar cuál es el destino final de esta droga y también verificar de dónde provenía".

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