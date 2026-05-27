Declaran culpables a los cinco imputados por crimen de ciudadano francés en Chicureo: Cuatro son menores de edad

27 may. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina declaró culpables a los cinco imputados por el homicidio del ciudadano francés, Dimitri Weiler, ocurrido durante un violento asalto en 2025 en el sector de Chicureo.

Durante el ataque, Weiler sufrió heridas que posteriormente le provocaron la muerte, mientras que su esposa resultó con lesiones de carácter grave.

Los cinco implicados en el crimen que fueron encontrados culplables corresponden a cuatro adolescentes y un adulto.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Entre los condenados se encuentra Santiago Borgoño Leyton, único imputado mayor de edad, además de los cuatro adolescentes identificados con las iniciales V.F.C.C., B.I.R.G., S.B.B.G. y L.H.A.B.F.

Respecto de las sanciones solicitadas, el persecutor indicó que "la Fiscalía ha solicitado penas diferenciadas a propósito de la edad de los condenados. Al acusado mayor de edad hemos solicitado la aplicación de una pena de presidio perpetuo".

En el caso de los adolescentes mayores de 16 años, la Fiscalía pidió una condena de 10 años de internación en régimen cerrado. En tanto, para el imputado de 15 años, solicitó una pena de 5 años bajo el mismo régimen.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 8 de junio.

Antecedentes del caso

Los hechos del crimen se remontan a la madrugada del 28 de febrero de 2025, cuando un grupo integrado por un adulto y cuatro adolescentes ingresó hasta la vivienda de la víctima y su familia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, los involucrados entraron portando armas presuntamente de fuego y elementos cortopunzantes, intimidando a los ocupantes del inmueble.

En medio del asalto, Dimitri Weiler fue atacado y falleció posteriormente a raíz de la gravedad de sus heridas, mientras que su esposa quedó con lesiones graves. Horas después del hecho, los cinco implicados fueron detenidos por las autoridades.

El fiscal Gonzalo Álvarez explicó que “el veredicto ha sido condenatorio en los términos que contenía la acusación del Ministerio Público y las partes querellantes. Esto es, los cinco acusados lo han sido por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves”.