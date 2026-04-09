Conocido local comercial de Rancagua cierra sus puertas tras 55 años de historia: Liquidarán productos con 40% de descuento

09 abr. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama comercial de la región de O’Higgins se prepara para despedir a uno de sus locales más antiguos y conocidos. Tras más de medio siglo de funcionamiento ininterrumpido, la emblemática tienda Casa Lhugori, ubicada en la ciudad de Rancagua, ha anunciado su cierre definitivo.

Esta noticia marca el término de un ciclo que comenzó hace 55 años, dejando una huella profunda en la identidad local y en las generaciones de clientes que hicieron de este establecimiento su punto de referencia para la vida al aire libre y el equipamiento especializado.

Casa Lhugori se consolidó como el templo para los amantes de las actividades al aire libre en la zona central de Chile, pues su catálogo se centró históricamente en tres pilares fundamentales: La caza, la pesca y el camping.

En sus vitrinas se podía encontrar desde lo más básico para un fin de semana en la montaña hasta equipamiento técnico de alta complejidad. Además de una amplia gama de artículos deportivos y accesorios. Sin duda era una parada obligada para los pescadores de la región.

¿Cuándo cerrará sus puertas Casa Lhugori?

A través de sus canales oficiales, la tienda confirmó que el cese de funciones vendrá acompañado de una liquidación total de stock. Este proceso representa una oportunidad única para que los clientes habituales y nuevos visitantes adquieran productos de alta calidad a precios reducidos

Para aquellos que deseen visitar la tienda por última vez y aprovechar las ofertas de liquidación, el local se encuentra ubicado en su histórica dirección de calle San Martín 522, en pleno centro de Rancagua.

Aunque el cierre físico es un hecho, desde la tienda han enviado mensajes a sus seguidores en redes sociales, sugiriendo que, si bien el local tradicional termina su historia, podrían surgir nuevas sorpresas o formatos en el futuro, como la venta online.

Proceso de liquidación total por cierre

La administración ha dispuesto que todo el stock disponible —que incluye implementos de seguridad, artículos de camping, rifles de aire comprimido, equipos de pesca y vestimenta especializada, artículos deportivos y más— tendrán descuentos que van desde un 20 hasta el 40 por ciento.

Pese a que el proceso de liquidación se inició este mes de abril de 2026, no hay una fecha definitiva del cierre del espacio físico de Casa Lughori, ya que depende de la receptividad del público y el tiempo que demoren en agotar todos los productos.

Reacción de sus seguidores

La cuenta de esta icónica tienda tiene más de dos mil seguidores en Instagram, aunque parece poco, es una comunidad fiel que manifestó su tristeza tras conocer la noticia del cierre de puertas del local físico.

Algunos de los comentarios que se leen en diferentes publicaciones del perfil son: "Qué pena, es un local emblemático de Rancagua y siempre que voy encuentro algo bueno sobre todo para regalar", "Y sigue muriendo el comercio nacional con historia e identidad" y "Qué triste noticia, mi mamá siempre compraba ahí".

Asimismo, María Riquelme, representante del negocio e hija de su fundador, expresó que siente "nostalgia porque esto lo empezó mi padre y es un ciclo que se cierra. He trabajado al lado de él y me llegan todos los recuerdos".

Una de las preguntas más frecuentes en los comentarios tiene que ver con la posibilidad de que la tienda continúe pese al cierre. "¿Seguirán vendiendo online? Realmente hay muy buenos productos para deporte", escribió una seguidora y aunque no hay una respuesta muy clara de parte de la tienda, al parecer consideran mantenerse activos en redes sociales.

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