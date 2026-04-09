Este es el bono que no se pagará en 2026: Entregaba más de $70 mil a sus beneficiarios

09 abr. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, entrega incentivos económicos para reconocer el esfuerzo de las personas adultas que, a pesar de las dificultades, logran concluir su formación escolar, mejorando con ello sus perspectivas laborales y de calidad de vida.

Sin embargo, recientemente se informó a los potenciales beneficiarios sobre una actualización crítica en el calendario de beneficios: Durante el presente año 2026, no se realizará la entrega del Bono por Graduación de Cuarto Medio.

El Bono por Graduación de Cuarto Medio consistía en un pago único que en el último periodo vigente ascendió a los $73.048 pesos. Está destinado a personas adultas que finalizan sus estudios de enseñanza media en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.

Es importante destacar que este no era un beneficio no postulable. La acreditación se realizaba de forma interna mediante el cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación.

¿Por qué no se pagará el Bono por graduación de cuarto medio este año?

La suspensión del pago para el ciclo actual responde a decisiones administrativas y de planificación presupuestaria notificadas por las autoridades correspondientes. Según la información oficial proporcionada por los canales del Subsistema, el beneficio ha quedado marcado con la advertencia de que "no se pagará en 2026".

Esta situación es excepcional, ya que el bono suele ser un pago automático que se reajusta cada febrero según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, para el presente periodo, aunque algunos cumplan con los requisitos, deberán considerar que no podrán acceder al beneficio económico.

¿Cuáles son los requisitos habituales de este beneficio?

Aunque el pago esté suspendido para este año, es vital conocer los requisitos que definen a la población objetivo, ya que estos criterios suelen mantenerse para futuros procesos de reactivación:

Participación en el Subsistema: El beneficiario debe ser integrante de una familia que participe efectivamente en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Edad: El requisito de edad es clave, puesto que está dirigido a personas de 24 años o más al momento de obtener la licencia de enseñanza media.

Institución Reconocida: Los estudios deben haber sido cursados en un establecimiento educacional reconocido por el Mineduc.

Temporalidad: La obtención de la licencia debe ocurrir durante el periodo de participación activa en los programas del subsistema.

Canales de comunicación y consultas

Ante cualquier duda sobre el Bono por graduación de cuarto medio o situaciones particulares, se recomienda a los usuarios mantenerse informados y contactarse a través de los canales oficiales de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Familia.

Call Center: Puede llamar al número gratuito 800 104 777 (Opción 3).

Puede llamar al número gratuito 800 104 777 (Opción 3). Sitio Web: Visitar la plataforma oficial de Chile Seguridades y Oportunidades.

Visitar la plataforma oficial de Atención Presencial: Dirigirse a las oficinas de ChileAtiende o a su respectiva municipalidad.

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