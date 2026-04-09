Inicia el segundo plazo para la declaración de renta: ¿Cuándo recibiré el pago?

09 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Este jueves 9 de abril comenzó el segundo plazo para realizar la declaración de renta, un trámite anual obligatorio para miles de personas y/o empresas, las cuales deben reportar las transacciones que realizaron durante el año tributario 2025.

Conforme a su situación tributaria, quienes envíen el Formulario 22 (F22) durante esta etapa obtendrán una eventual devolución de impuestos, bajo un cronograma de pagos establecido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Fecha del segundo pago por la declaración de renta

El calendario del SII indica que la devolución de impuestos se realizará a los contribuyentes el viernes 15 de mayo, si realizaron este trámite hasta el jueves 23 de abril.

La siguiente fecha corresponde al miércoles 27 de mayo, enfocada en quienes declararon entre el viernes 24 de abril y viernes 8 de mayo.

Los pagos se efectúan vía depósito bancario automático generalmente, aunque se puede optar por el pago vía cheque físico al domicilio. En este caso, tendrán que esperar al viernes 29 de mayo para recibirlo.

¿Cómo hago la declaración de renta?

Ya sea que un contribuyente esté en primera o segunda categoría, debe realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal de usuario (pulsa aquí) con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales.

con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales. Seleccionar la opción “Servicios en línea” y en el listado pulsar “Declaración de Renta”.

Escoger el ítem “Declarar renta (F22)”, seleccionar el año a tributar y completar el formulario.

¿Quiénes deben realizar la declaración de renta?

Un ciudadano tiene la obligación de cumplir con este trámite en alguno de los siguientes casos:

Tuvo ingresos anuales mayores a 11.265.804 pesos. No aplica si corresponden a sueldos de un solo empleador.

Tuvo más de un empleador o pagador.

Trabajó a honorarios y quiere optar a la cobertura parcial para sus cotizaciones previsionales.

Solicitó el Préstamo Solidario en 2021, ya que en esta Operación Renta se calcula y paga la última cuota.

Creó un emprendimiento en 2025. Es decir, recibió ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

Además, todas las empresas están obligadas, así como personas que quieran acceder a un beneficio o crédito tributario, como rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

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