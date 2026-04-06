Declaración de renta: Esta es la fecha límite para presentarla y recibir el primer pago

06 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La declaración de renta es una obligación para miles de trabajadores y empresas, quienes deben acudir a las plataformas oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII) para reportar los ingresos generados durante el año anterior.

Este proceso trae consigo la devolución de impuestos, un cálculo que determina si existen saldos a favor y cuándo pueden cobrarse según el cronograma. Por ello, es importante declarar anticipadamente para ser beneficiario del primer pago.

Fecha límite presentar la declaración de renta y cobrar el primer pago

De acuerdo al sitio web del SII, los contribuyentes tienen hasta el miércoles 8 de abril para realizar este trámite y ser de los primeros en obtener su devolución durante el miércoles 29 del mismo mes.

Aquellos que presenten su declaración en fechas posteriores, recibirán el pago los siguientes días:

Viernes 15 de mayo: para quienes declaren entre el jueves 9 y 23 de abril.

para quienes declaren entre el jueves 9 y 23 de abril. Miércoles 27 de mayo: si declaran entre el viernes 24 de abril y viernes 8 de mayo.

Si opta por cobrar la devolución mediante cheque físico a su domicilio, tendrá que esperar hasta el viernes 29 de mayo, independientemente de la fecha en la que presentó la declaración.

¿Cómo presentar la declaración de renta?

Sin importar si está en primera o segunda categoría, el contribuyente debe realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal de usuario (pulsa aquí) con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales.

con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales. Seleccionar la opción “Servicios en línea” y en el listado pulsar “Declaración de Renta”.

Escoger el ítem “Declarar renta (F22)”, seleccionar el año a tributar y completar el formulario.

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