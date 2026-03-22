Operación Renta: ¿Desde cuándo puede ser enviada la declaración?

22 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Con la llegada del mes de abril llega también uno de los trámites más importantes del año, la Declaración de la Renta, es decir, el momento en que las empresas y personas naturales declaran sus ingresos anuales para cumplir con sus obligaciones tributarias.

La también llamada "Operación Renta" se hace mediante el Formulario 22 (F22), el cual "acredita que el contribuyente ha presentado su declaración y pagado los impuestos anuales a la renta que le afectan".

¿Desde cuándo se puede enviar la declaración?

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), la "propuesta de declaración" estará disponible a partir del próximo viernes 27 de marzo.

Con esta propuesta se genera de forma automática el F22; sin embargo, en algunos casos solo se genera una propuesta parcial, por lo que los contribuyentes deben obligatoriamente completar los antecedentes que falten.

Si aceptas la propuesta del SII, o la rectificas de ser necesario, podrás enviar tu declaración a partir del próximo miércoles 1 de abril, con fecha límite al jueves 30 de abril.

En cuanto a la devolución de impuestos, esta se comienza a pagar entre abril y mayo, según la fecha en la que se envió la declaración. Cuanto más temprano, antes se recibirá la devolución.

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