SII lanza nueva herramienta para la Operación Renta 2026: por primera vez propondrá montos en el Formulario 22

16 mar. 2026 - 16:51 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció importantes novedades de cara a la Operación Renta 2026, con el objetivo de facilitar el proceso declarativo para empresas, contadores y profesionales tributarios, y reducir al máximo las inconsistencias en las declaraciones recibidas

Por primera vez en la historia del proceso de renta, el organismo ofrecerá una propuesta de montos para determinados códigos del Formulario 22 a las empresas, basándose en información tributaria que el propio SII ya maneja sobre su situación.

Hasta ahora, el Servicio solo advertía inconsistencias de forma genérica, sin mostrar cifras específicas. Este año, los contribuyentes verán directamente los montos sugeridos.

Además, el sistema activará alertas de modificación -denominadas validaciones "K"- cuando un usuario cambie un monto propuesto por el Servicio, mostrando en pantalla la diferencia generada. Ante esto, el contribuyente podrá optar por confirmar el monto editado -lo que podría derivar en una observación- o bien aceptar la propuesta del SII.

¿Qué pasa si intentas modificar deducciones al impuesto?

Para las validaciones llamadas "J", el escenario es más restrictivo: si el contribuyente intenta modificar códigos relacionados a deducciones como PPM, retenciones o créditos, no podrá continuar con la declaración.

Deberá corregir primero la fuente original de información -por ejemplo, los Formularios 29 o 50 o las Declaraciones Juradas correspondientes- antes de poder enviar su declaración de renta.

Información centralizada para empresas e intermediarios

El SII también pone a disposición el aplicativo "Información para Empresas", donde intermediarios y compañías podrán visualizar en un solo lugar toda la información que el organismo maneja sobre sus operaciones comerciales. La plataforma incluye:

Las principales Declaraciones Juradas de Renta que se deben presentar.

Características y obligaciones tributarias según régimen tributario.

Observaciones y validaciones que aplican a las declaraciones.

Recomendaciones para antes, durante y después de presentar los formularios.

Calendario e instrucciones de presentación.

Acceso al Escritorio Contable, herramienta que permite a los intermediarios revisar la situación de todos sus clientes en un solo lugar.

Preparación que comenzó en 2025

Para garantizar un proceso fluido, el SII viene trabajando desde el año pasado en reuniones con representantes de los principales colegios de contadores del país y con más de 800 generadores de contenidos tributarios en redes sociales, con el propósito de resolver dudas con anticipación y minimizar los errores en las declaraciones.

Según el organismo, mientras mejor se desarrolle la presentación de las Declaraciones Juradas, más expedita y sin complicaciones será la Declaración de Renta para todos los contribuyentes.

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