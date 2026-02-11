Operación Renta 2026: ¿En qué fecha se debe realizar?

11 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Se avecina la Operación Renta 2026 y conocer a cabalidad el proceso, los plazos y demás detalles permitirá a los contribuyentes tener un proceso de cumplimiento, solvencia y tranquilidad.

A través de este procedimiento, los ciudadanos informan al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre los ingresos obtenidos en el año comercial 2025. Tras su cumplimiento, se determina si hay que pagar tributos o si se recibirá una devolución.

Según el portal web Softland, cada año se hacen ajustes, nuevas validaciones y obligaciones derivadas del trámite. En consecuencia, es fundamental entender la dinámica, para evitar un proceso con y en el que se deban realizar rectificaciones.

¿En qué fecha se debe realizar el proceso de Operación Renta?

Cada año, el SII publica un calendario oficial que establece las fechas correspondientes a cada fase del proceso. Aunque todavía no se ha hecho el anuncio, las ediciones anteriores permiten hacer ciertas estimaciones. Se espera que sea de la siguiente manera.

Inicio del proceso: Primeros días de abril de 2026.

Primeros días de abril de 2026. Envío de formulario 22: Durante todo abril.

Durante todo abril. Fecha límite para declarar sin multas: 30 de abril de 2026.

30 de abril de 2026. Devolución de impuestos: Entre fines de abril y mayo de 2026, de acuerdo a la fecha de envío de la declaración.

Quienes declaran de manera anticipada tienen mayores posibilidades de recibir la devolución en los primeros pagos que se emitan.

Operación Renta para las empresas

En el caso de las empresas, la Operación Renta empieza antes. Entre febrero y marzo, deben presentarse varias Declaraciones Juradas, a partir de las cuales el SII construye la propuesta del formulario 22.

El Formulario 22 (F22) es el formato a través del cual, tanto personas naturales como jurídicas, declaran sus ingresos, gastos, retenciones, créditos y beneficios del año anterior.

Si estas declaraciones no se envían en el plazo adecuado o se emiten con errores, se corre el riesgo de que la declaración de renta presente inconsistencias.

Todo sobre Operación Renta