Operación Renta 2026: ¿Quiénes deben presentar sus declaraciones?

27 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El miércoles 1 de abril inicia la Operación Renta 2026, un proceso anual y obligatorio para las empresas y personas naturales, quienes deben declarar sus ingresos para cumplir con las normativas vigentes.

Dependiendo de la situación tributaria de cada ciudadano, el trámite puede derivar en una devolución de dinero o en la obligación de pagar. Quienes omitan esta importante gestión se exponen a multas formales.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) señala que un ciudadano está obligado a realizar este trámite si:

Tuvo ingresos anuales mayores a 11.265.804 pesos. No aplica si corresponden a sueldos de un solo empleador.

Tuvo más de un empleador o pagador.

Trabajó a honorarios y quiere optar a la cobertura parcial para sus cotizaciones previsionales.

Solicitó el Préstamo Solidario en 2021, ya que en esta Operación Renta se calcula y paga la última cuota.

Creó un emprendimiento en 2025. Es decir, recibió ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

También están obligadas todas las empresas, así como personas que quieran acceder a un beneficio o crédito tributario, como rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

¿Cómo declarar renta en 2026?

Ya sea para primera o segunda categoría, el contribuyente debe realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal de usuario (pulsa aquí) con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales.

Seleccionar la opción “Servicios en línea” y en el listado pulsar “Declaración de Renta”.

Escoger el primer ítem “Declarar renta (F22)”, seleccionar el año a tributar y completar el formulario.

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