Declaración de renta: Así puedes revisar si fuiste informado entre quienes realizaron más de 50 transferencias

26 mar. 2026 - 11:00 hrs.

En el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó en 2025 una nueva normativa que obliga a los bancos a reportar al organismo cuando un cliente reciba más de 50 transferencias de personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes, o más de 100 transferencias en un periodo de seis meses.

La medida busca enfrentar la evasión fiscal, la informalidad, el comercio ilegal y el crimen organizado. Además, pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y equiparar las condiciones para todas las personas que realizan actividades económicas.

Cómo revisar si fuiste informado por tu banco

Si tienes dudas sobre si formas parte de este informe entregado por las instituciones financieras al SII, puedes revisarlo ingresando al sitio web oficial del Servicio en el siguiente enlace (clic aquí).

Luego, accede a la plataforma MiSII con tu RUT y clave tributaria. En caso de detectar un error, desde el organismo recomiendan contactar directamente a tu banco para realizar la consulta correspondiente.

Por otro lado, si necesitas obtener los datos de contacto, puedes acceder a la información de los agentes retenedores y seleccionar el RUT de la entidad informante.

Transferencias por rifas o actividades familiares

El SII también aclaró que quienes reciben múltiples pagos por desempeñarse como tesoreros o por actividades como rifas o eventos familiares por montos menores no serán considerados dentro de esta categoría.

"Nuestro foco de fiscalización está en quienes realizan comercio informal o no cumplen con sus obligaciones tributarias", aseguran.

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