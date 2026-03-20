Retención de boletas de honorarios: ¿Cuándo vuelve a subir el porcentaje?

20 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció a finales de 2025 el nuevo porcentaje de las boletas de honorarios electrónicas que empezaría a aplicar a partir del 1 de enero de 2026.

Dicho monto se enmarca en un aumento gradual que plantea la Ley 21.133, el cual pretende llevarlo desde 14.5% (2025) a un total de 17% para 2028.

En el caso de este año 2026, el monto de retención que aplica es de 15,25% sobre el total de la boleta.

Este día volverá a subir el porcentaje de las boletas de honorarios

No obstante, la proporción volverá a subir un 0,75% en menos de un año. El SII informó en su página web que a partir del 1 de enero de 2027, la retención será de un 16%.

El organismo indicó que “este nuevo porcentaje de retención aplica para todos los emisores de boletas de honorarios electrónicas”.

Quienes emitan boletas contarán con la aplicación disponible en el sitio web, la cual “realiza el cálculo con la nueva retención de manera automática, con lo que se evitarán errores de cálculo o de ‘tipeo’”.

Para el último año, se espera el aumento de retención más grande: aunque desde el 2020 el porcentaje subía solo un 0,75%, entre 2027 y 2028 la diferencia será de un 1%.

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