Límite de 50 transferencias al mes: Así puedes saber si fuiste informado por el Servicio de Impuestos Internos

05 nov. 2025 - 14:30 hrs.

Fue hace ya varios meses cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una nueva normativa: los bancos deben entregar información al ente cuando una persona reciba más de 50 transferencias en un mes de distinto origen, o más de 100 en un período de seis meses bajo las mismas condiciones.

Esto se dio en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, la cual fortalece la labor del SII frente a la evasión fiscal, la informalidad, el comercio ilegal y el crimen organizado.

De esta forma, las instituciones bancarias deberán informar al SII sobre quienes reciban más de 50 abonos de personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes, o más de 100 transferencias en seis meses.

¿Qué datos deben entregar los bancos al SII?

Nombre del titular de la cuenta (persona natural o jurídica que tenga domicilio o residencia en Chile, o se haya constituido o establecido en el país).

Rol Único Tributario (RUT).

Información de la cuenta.

Cantidad y montos de los abonos recibidos.

No se consideran los datos de las personas o entidades que realizaron los abonos.

¿Cómo saber si fuiste informado por el SII por las transferencias?

Si tienes la sospecha o certeza de que has recibido más del límite de transferencias estipulado en los plazos mencionados, puedes revisar esta información en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

Para hacerlo, solo debes ingresar al sitio de la entidad, autenticarte con tus credenciales —ya sea con tu clave tributaria o tu Clave Única—, luego ir a la sección "Mi SII", que te redireccionará a una nueva página. Una vez dentro, deberás seleccionar la opción "SII te informa" y finalmente presionar en "Información sobre Abonos y Transferencias".

