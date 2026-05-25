Precios de las bencinas: cómo funciona el mecanismo que decide cuánto pagas en el surtidor

25 may. 2026 - 11:31 hrs.

Cada miércoles por la tarde, miles de chilenos están atentos a un informe técnico de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Ese documento determina cuánto costará llenar el estanque a partir del jueves.

Pero los números que contiene no son arbitrarios; son el resultado de un sistema que mezcla el precio del petróleo en el mercado mundial, el tipo de cambio del dólar, impuestos y una herramienta estatal clave.

La pregunta es qué cadena de factores produce esas variaciones. La respuesta principal es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), la principal herramienta del Gobierno para suavizar los vaivenes del mercado internacional.

Funciona mediante ajustes automáticos al impuesto específico a los combustibles: cuando el precio de paridad de importación supera una banda de referencia, el impuesto baja para contener el alza.

Cuando cae por debajo, el impuesto sube para que el Fisco recupere lo subsidiado. En la práctica, el Estado actúa como un amortiguador, limitando en condiciones normales las variaciones a no más de un 2,4% por ciclo de ajuste (cada tres semanas), lo que equivale a oscilaciones de entre $26 y $30 por litro.

Además del MEPCO, influyen el costo de producción y transporte, factores geopolíticos, el valor del dólar y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Cuando el costo fiscal se vuelve insostenible

El incentivo del Gobierno es estabilizar los precios, pero su principal restricción es el costo fiscal. El mecanismo tiene un límite, y este se alcanzó en marzo de 2026. Un conflicto armado en Medio Oriente llevó el barril de crudo Brent desde USD 70 a casi USD 119 en menos de tres semanas, generando un costo para el MEPCO de USD 140 millones semanales.

Ante esa presión, el 26 de marzo de 2026, Chile experimentó el alza más significativa en más de cinco décadas: la bencina de 93 octanos subió $372,2 por litro, la de 97 aumentó $391,5 y el diésel se disparó en $580,3 por litro. El escenario de principios de año, con la bencina de 95 octanos promediando $1.210 en Santiago, quedó atrás.

Del alza histórica a la calma intervenida

El mecanismo se reproduce en ciclos, pero a veces requiere una intervención directa. Tras semanas de presión ciudadana por las alzas, el Ejecutivo actuó de nuevo. Un decreto publicado en mayo puso fin a seis semanas de aumentos consecutivos, introduciendo una rebaja tributaria cercana a los $100 por litro.

Con esta medida, la gasolina de 97 octanos bajó apenas $0,6, pero el diésel registró una caída de $47,3 por litro. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda congeló las tarifas del transporte público en Santiago, anunció subsidios a taxis y rebajó el precio de la parafina al nivel de febrero de 2026, manteniéndolo congelado durante el otoño e invierno.

Posteriormente, la semana del 14 de mayo y la del 21 de mayo no registraron variaciones, mostrando una estabilización temporal del ciclo.

Qué dice el mecanismo sobre el futuro

El mecanismo sugiere que la estabilidad actual podría ser pasajera. Analistas advierten que la intervención del Ejecutivo responde a una "tormenta perfecta" de factores externos: el precio del petróleo Brent sobre los 110 dólares y una alta volatilidad del dólar.

La próxima variación se espera entre el 25 y 26 de mayo. Para los consumidores, es clave saber que ENAP publica su informe los miércoles cerca de las 17:30 horas, pero no fija los precios finales; los distribuidores lo hacen libremente, por lo que se recomienda comparar usando la plataforma "Bencina en Línea" del Ministerio de Energía.

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