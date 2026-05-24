Descuentos de $100 por litro en bencinas: Conoce las 16 comunas con descuento este domingo 24 de mayo

24 may. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará hoy en 16 comunas del país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo acceder al descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas adheridas y accederás al beneficio de manera automática.

El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas en este domingo son:

Región de Atacama:

Vallenar

Región Metropolitana:

Quilicura

Lampa

San Miguel

Pedro Aguirre Cerda

Región de Valparaíso:

San Antonio

Casablanca

Región de O’Higgins :

Requínoa

Región del Maule:

Talca

Región de Ñuble:

Pinto

Región de Biobío:

Santa Juana

Lebu

Región de La Araucanía:

Pucón

Región de Los Lagos:

Frutillar

Puerto Varas

Ancud



¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.