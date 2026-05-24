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Descuentos de $100 por litro en bencinas: Conoce las 16 comunas con descuento este domingo 24 de mayo

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará hoy en 16 comunas del país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo acceder al descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas adheridas y accederás al beneficio de manera automática.

Lo más visto

El descuento aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

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Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas en este domingo son:

Región de Atacama:

  • Vallenar

Región Metropolitana:

  • Quilicura
  • Lampa
  • San Miguel
  • Pedro Aguirre Cerda

Región de Valparaíso:

  • San Antonio
  • Casablanca

Región de O’Higgins :

  • Requínoa

Región del Maule:

  • Talca

Región de Ñuble:

  • Pinto

Región de Biobío:

  • Santa Juana
  • Lebu

Región de La Araucanía:

  • Pucón

Región de Los Lagos:

  • Frutillar
  • Puerto Varas
  • Ancud


¿Hasta qué hora dura el descuento?

De acuerdo con la información difundida por Copec, el beneficio estará vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este domingo en las estaciones adheridas.

 
 
 
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