Operación Renta 2026: Emiten alerta por sitio web que suplanta al SII para robar datos personales y financieros

06 abr. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) publicó este lunes en sus redes sociales una alerta por un sitio web fraudulento que suplanta al Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de robar datos personales y financieros de las personas, en el marco de la Operación Renta 2026.

¿En qué consiste el fraude?

A simple vista, la página se ve parecida a la del SII, lo que puede provocar que el usuario caiga en una eventual estafa. De hecho, los cibercriminales utilizan sin autorización logos y la imagen corporativa.

Una vez que la persona hace clic en el enlace, que muchas veces puede ser enviado vía correo electrónico, aparece el monto total a pagar y el tipo de pago, que puede ser con tarjeta de débito o crédito. Una vez que se presiona en "continuar", el usuario queda expuesto ante un fraude.

¿Qué dijeron desde el SII?

"¡No te dejes engañar con correos falsos que buscan peerjudicarte! En estos días aumentan los mensajes que simulan devoluciones o trámites. No hagas clic en enlaces ni compartas datos personales. Verifica siempre en los canales oficiales del SII", aseguró el Servicio de Impuestos Internos en sus redes sociales.

Operación Renta 2026

La Operación Renta 2026 ya está en marcha. El plazo para realizar tu declaración depende principalmente de si te corresponde una devolución de impuestos o si debes realizar un pago.

A continuación, te mostramos las fechas clave según el Servicio de Impuestos Internos (SII):

Declaraciones con Pago: hay plazo desde el 8 hasta el 30 de abril de 2026.

Declaraciones con Devolución o sin Pago: el plazo general se extiende hasta el 8 de mayo de 2026.

Correcciones o Rectificaciones: podrás realizarlas usualmente hasta mediados de mayo (aprox. el 15 de mayo) si necesitas ajustar algún dato tras el envío.

¿Quiénes están obligados a hacer la declaración?

Debes presentar el Formulario 22 si durante el 2025:

Tuviste ingresos anuales superiores a $11.265.804 (excepto si fue de un solo empleador).

Tuviste más de un empleador o pagador de forma simultánea.

Eres trabajador independiente (honorarios) y quieres optar a cobertura previsional.

Quieres acceder a beneficios tributarios (como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios).

Todo sobre Operación Renta