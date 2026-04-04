Declaración de Renta: Estas son las fechas de pagos para quienes tienen devolución

04 abr. 2026 - 15:00 hrs.

El pasado miércoles se dio inicio al plazo para presentar la Declaración de Renta 2026, un trámite anual clave en el que los contribuyentes deben informar sus ingresos, gastos, impuestos y otras transacciones correspondientes al año tributario 2025.

Uno de los principales incentivos de este proceso es la posibilidad de recibir una devolución de impuestos, la cual se paga según el calendario establecido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Fechas de devolución de impuestos

El SII definió un calendario de pagos que depende de la fecha en que se realice la declaración:

1 al 8 de abril: pago el 29 de abril (depósito y cheque).

(depósito y cheque). 9 al 23 de abril: pago el 15 de mayo (depósito) y 29 de mayo (cheque).

(depósito) y (cheque). 24 de abril al 8 de mayo: pago el 27 de mayo (depósito) y 29 de mayo (cheque).

¿Quiénes deben hacer la Declaración de Renta?

Están obligados a realizar la Declaración de Renta 2026 quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Recibieron ingresos anuales superiores a $11.265.804 , excepto si provienen de un solo empleador

, excepto si provienen de un solo empleador Tuvieron más de un empleador o pagador

Trabajaron a honorarios y desean optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales

y desean optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales Solicitaron el Préstamo Solidario en 2021

Iniciaron un emprendimiento en 2025 y obtuvieron ingresos por ventas o servicios

y obtuvieron ingresos por ventas o servicios Corresponden a empresas (todas deben declarar)

Beneficios de realizar el trámite

Desde ChileAtiende recuerdan que, incluso si no estás obligado a declarar, puedes hacerlo de todas formas. Esto es especialmente recomendable si buscas acceder a beneficios o créditos tributarios.

Entre ellos destacan:

Rebajas por dividendos hipotecarios

Crédito por gastos en educación

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